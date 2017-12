Colţul Troll-ului - Stai dracului acasă!

12:41:49 / 01 Februarie 2014

fara dar si poate

fiinta de la 1 confunda drumul lung cu locul de munca. Pai ba gigele, pe code rosu nici tirurile nu mai circula. Cred ca sefu tau nu murea daca stateai dracului acasa pentru o zi. si omu asta care a scris nu a vorbit de plecatul la munca ci de vizite la soacre. De curtoazie. Intelegi? sau esti unul din prostii care au plecat la drum in tenisi de panza si tricou? Ca sa aiba autoritatile treaba sa il salveze in loc sa se ocupe de gravide pregatite de livrare sau de batrani bolnavi in situatii de urgenta. Mai citeste si tu cum e instatele civilizate. Ce se intampla cu dobitocii ca tine care pleaca in siberia ca sa arate cat de muncitori sunt. Iau amenzi cat ratele pe un an la iQ7. Si sa stii ca viscolul nu ocoleste prostii, cum crezi tu ca se intampla in tarile barbare cum e romanica. Iar deszapezirile se fac DUPA ce se opreste urgia. In timpul nenorocirii se fac doar operatiuni de salvare. Dar ce sa intelegi tu... Tu probabil te duci la munca pe viscol si te ascunzi de ea cand e soare.