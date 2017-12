Colțul Troll-ului - Țăranii ăștia nenorociți ne țin în loc, bă!

Dacă nenorociții ăștia de sărăntoci de la țară n-ar crește găini în curte și n-ar face vin din strugurii atârnați de streașină, economia românească ar fi mai mult decât tigrul Europei de Sud-Est; ar fi tigrul siberian, ăla mai mare și mai rău. Dar sărăciile alea de vasluieni, bârlădeni și alții d-ăștia, cum Doamne iartă-i le zice, defavorizați insistă să autoconsume. Autoconsum, bă, incultule, e cuvânt facultativ, adică învățat la facultate. Înseamnă că consumi, dar nu de la hyperpiață, ca orășeanu', ci de la tine din ograda cu orătănii.

Problema economiei românești e că, deși o ard patrioți & „noi sîntem romîni“, țăranii nu plătesc impozitul care i se cuvine statului. Că, deh, nu cumpără ouăle găinii de la nimeni; se trezesc dimineață, bagă mâna în coteț și hop! fentează întregul circuit capitalist de consum. Zice așa maestrul emerit în poezie și economie, Varujan Vosganian, ex-liberal, pentru moment ALDE, cu oareșce suspiciuni de delapidare pe deasupra capului ăluia cărunt (dar deștept). Așa zice el pe Facebook, acest mediu de exprimare a opiniei, bun, de altfel, dar care-ți trezește uneori nostalgia vremurilor în care proștii erau proști la ei acasă sau cel mult în fața blocului. Așa zice - „Fiecare ou mâncat de la găina din curte văduvește bugetul de 50 de bani (emoticon cu fățucă zâmbitoare, asta pune el după declarația asta, semn că e amuzant totul. Și este - n.r.)“. Apoi spune că dacă luăm găini ouătoare, una din fermă, una din coteț propriu și personal pe țărancă fizică, vom vedea că oul din fermă ia calea pieței și e vândut, în medie cu un leu, în vreme ce oul țăranului sare direct în tigaie. Primul ou, adică ăla din fermă, nu cel dinaintea găinii, aduce TVA, impozit pe profit și pe dividende, taxă pe salarii și CAS; ba mai mult, salariile încasate de angajații de la fermă reintră în circuit și generează alte taxe, alte impozite și alt consum taxat și impozitat. Al doilea ou, un soi de piesă din fractalul mediului rural, așea, nu produce nimic. Niente, nada, nichts, nothing. El rezolvă doar problema foamei țăranului ăluia sărac, care nu muncește pentru glorioasa națiune România, ci e autosuficient la el pe tarla. Și, probabil, când vine statul să-i ceară cash, face manevra Moromete - „N-am!“. Acolo-i problema, la asistații ăștia social(i), momiți cu punga și bancnota să voteze tot timpul. Fără ei, am fi fost departe rău. Dar rău de tot. Că avem tot ce ne trebuie. Statul investește constant în infrastructură și oferă posibilități infinite de dezvoltare a afacerilor. În aparatul central nu-i picătură de birocrație, corupție și autosuficiență politică. Nimeni nu trage de ciolan, nimeni nu-și face vile cu piscină și garaje pentru gipane. Nimeni nu fură, nimeni nu deturnează fonduri de stat, nimeni nu o arde la intimidare, cu gardă personală de interlopi negricioși, prin fața instanțelor. Marii jucători din comerț n-au apărut niciodată pe lista celor mai mari datornici către bugetul de stat (nu, dom'le, nu, ejti neb00n??? Pe lista aia apărea, în primă fază, tot țăranul ăla penibil, cu dări de 150 lei către centru). Nici ei, nici benzinarii și nici băieții cu telefonia și fibra optică n-au fost amendați vreodată de Consiliul Concurenței, pentru înțelegeri de cartel și alte mașinațiuni capitaliste mișto. Companiile de stat merg brici, generează bani la greu pentru stat, bani care reintră în circuit, sub formă de spitale OK, autostrăzi chiar și pe ruta Papură Vodă - Cucuieții din Deal și cel mai sistem de învățământ din lume, muri-ar de ciudă Sorbona și Oxfordu' mă-sii de viață. Și dușmanii, bineînțeles, să nu uităm de ei. La final, ține minte asta și nu mai fi atât de urâcios - Vosganian nu vrea să impoziteze cotețul, el doar vorbește abstract despre pandemia asta sistemică a autoconsumului. Pe scurt, dacă vrei o țară ca afară, omoară-ți găina și pârjolește ierburile alea aromatice pe care le crești în balcon. Și nu mai face țuică din electrozi și găinaț, las-o naibii de treabă, că-i 2-3 lei săniuța sau polarul, cu tot cu accize.