Colțul Troll-ului - Trump-tosteronul dă piața peste cap

An de an, în decembrie, banca de investiții Saxo Bank publică o listă cu zece previziuni scandaloase pentru anul următor. Sunt scenarii extreme, destul de supărătoare pentru majoritatea oamenilor, iar ediția din 2016 e dominată, așa cum era lesne de intuit, de Donald cel Trump. Iar motto-ul din 2017 este ăsta - vremurile grele necesită decizii pe măsură. Iată câteva dintre ele - „Pe măsură ce dolarul și dobânzile americane cresc într-un mod din ce în ce mai dureros, în 2017, politica fiscală determinată de testosteron a noului președinte face ca randamentele la zece ani să ajungă la 3%. Asta cauzează panică în piață“. Doi - Brexitul nu mai are loc, pentru că Marea Britanie decide să rămână în UE (Bremain). „Revolta populistă globală, observată pe ambele maluri ale Atlanticului, obligă conducerea UE să adopte o poziție mai cooperantă față de Marea Britanie. Pe măsură ce negocierile evoluează, UE face concesii-cheie legate de imigrație și drepturi de activare în altă țară pentru companiile britanice care oferă servicii financiare. Banca Angliei crește dobânda la 0,5%, iar cursul euro/liră sterlină se prăbușește la 0,7300, invocând simbolic anul 1973, atunci când UK a intrat în hora comunitară“, potrivit Saxo Bank. Și, nu-n ultimul rând, cuprul se răcește. Ce? Cum? „În fața nemulțumirilor din plan local, Trump dă mai tare volumul protecționismului, introducând bariere comerciale, care aduc numai necazuri piețelor emergente, dar și Europei. Creșterea globală se temperează, iar cererea din partea Chinei pentru metale industriale se lasă așteptată. Când Trump ridică barierele, cuprul e la nivelul din 2002 (2 dolari/lb), dar urmează un val de vânzări speculative, cotația coborând la 1,25 dolari/lb“, conchid analiștii Saxo Bank.