Colțul Troll-ului - Vosganian ia N(ou)belul pentru economie!

Luni, pe după-masa din ogradă, în termeni orari autohtoni, a fost anunțat și câștigătorul Premiului Nobel pentru economie. Este vorba despre un nene de 72 de anișori, pe numele său Richard H. Thaler. American sadea, of course. Distincția i-a fost acordată pentru, cităm, contribuția sa la înțelegerea dimensiunii psihologice a economiei, el scriind multe cărți pe partea economică non-becaliană a problemei, cu teme diverse - finanțe comportamentale, economie cvasi-rațională și infamul blestem al câștigătorului. Printre altele, Thaler e și președintele Asociației Economiștilor Americani, un semn că se pricepe, am putea zice, nu? Ideea lui de bază este că abordările curente, a la Institutul Național de Statistică (avem X oameni care consumă de Y lei și Z firme care produc de W lei, deci Y+Z = dragoste), sunt incomplete. El neagă abordarea convențională a economiei, care presupune că omul X ia decizia Y în mod 100% rațional, motiv pentru care valoarea în bani a formulei X+Y e luată drept bună. Și pe bună dreptate - abordarea asta presupune că oamenii sunt extrem de raționali și neemoționali în deciziile economice pe care le iau. Are sens să spunem de ce nu-i așa? Clar nu. Gândește-te doar la Black Friday, la cozile care se fac când se lansează un smartphone nou, la creditele de consum, la abonamentele lunare de 60+ euro la serviciile de telefonie mobilă (pentru că smartphone) sau la cumpărăturile de vindecare a depresiei. La final, o „mică“ notă - suedezii au creat și-un premiu special, numit nOUbel, pe care i l-au acordat maestrului Varujan Vosganian, pentru lucrarea sa feisbucistă despre ouăle din ogradă și traseul lor anticapitalist din natură. Premiul în bani a fost substanțial - 50 de bani, din tiparnița proprie a băncii centrale a Suediei, sumă care nu va fi impozitată cu 16%, nici acolo, nici aici.