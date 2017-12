Columbenii, din nou la judecată

Scandalul columbenilor continuă, zilnic, cu noi „episoade”. Astfel, Irinel a făcut o cerere de revizuire a deciziei prin care Tribunalul Bucureşti a dispus, pe 4 aprilie, ca până la rămânerea definitivă a hotărârii de divorţ, Irina să-i fie încredinţată mamei sale, Monica, procesul fiind amânat, ieri, la solicitarea reclamantului. „Motivele pentru care se cere revizuirea deciziei Tribunalului Bucureşti, prin care Irina Columbeanu a fost încredinţată provizoriu către Monica Columbeanu sunt: Tribunalul a dat Monicăi Columbeanu mai mult decât a cerut, respectiv, deşi s-a cerut încredinţarea până la rămânerea definitivă a divorţului, Tribunalul a dispus încredinţarea până la rămânerea irevocabilă a hotărârii de divorţ\", se arată într-un document trimis de omul de afaceri. Acelaşi document mai menţionează că „Tribunalul a motivat Decizia de încredinţare pe probe care există într-un alt dosar, aflat pe rolul unei alte instanţe de judecată - judecătorii nu au făcut parte din acel complet\". „Tribunalul nu a scos din Casa de Valori a instanţei probele depuse de subsemnatul Irinel Columbeanu, pe care le-a considerat „că... nu constituie un mijloc serios de dovadă” - deşi nu le studiase, dovadă fiind că nu există adrese de ridicare şi depunere de către instanţă la Casa de valori a acestor probe, lucru constatat de mine odată cu trimiterea dosarului la Judecătoria Buftea pentru investirea Decizei cu formulă executorie\", se mai arată în document.

Controversatul personaj monden, Irinel Columbeanu, adaugă: „Tribunalul a consemnat în Decizia de încredinţare afirmaţii pe care subsemnatul nu le-a făcut niciodată, din contră, afirmaţiile mele demonstrau contrariul. Cu titlu de exemplu, înregistrările audio-video prin care Veronica Bulai povestea despre viaţa în America au fost depuse la Casa de Valori a Tribunalului, pentru a demonstra că Monica Columbeanu nu este o mamă bună, iar Tribunalul a consemnat, din contră, că am depus aceste probe „cu scopul declarat şi manifest de a o denigra” pe mama fiicei mele\". „Pentru aceste considerente, am solicitat, la data de 11.04.2011, copie după caietul grefierului. Pănâ în prezent, acest document nu mi-a fost eliberat de Tribunal. Astăzi, 19.05.2011, subsemnatul am solicitat amânarea judecăţii cererii de revizuire deoarce revizuirea Deciziei de încredinţare nu se poate judeca până când Tribunalul nu va soluţiona cererea de îndreptare a erorilor materiale/omisiunilor din Decizia de încredinţare\", încheie acesta declaraţia.

Pe de altă parte, Monica Columbeanu a declarat, săptămâna trecută: „Nu mi-am dorit niciodată să spun nimic rău despre tatăl copilului meu. Să spun lucruri care ar putea să o determine pe fiica noastră să-l urască şi să-l dispreţuiască pentru acţiunile pe care le întreprinde acum, fără să-i pese de startul în viaţa nefericită pe care i-l dă. Dacă i-ar păsa de Irina, nu ar putea să o rănească pe propria ei mamă. Poate nimeni nu crede că mi-a luat toţi banii munciţi de mine, că i-a transferat pur şi simplu în contul lui, că mi-a luat casa, maşina. Toate acestea au fost munca mea, nu i-a păsat că m-a lăsat la propriu, pe stradă. În mijlocul nopţii a trebuit să plec, pentru că un ordin judecătoresc mi-a fost lipit pe uşă, spunându-mi-se că nu am dreptul să locuiesc în casa în care am crescut-o pe fetiţa noastră. A făcut tot şi face în continuare tot ce-i stă în putinţă să mă desfiinţeze, să mă sfâşie”.