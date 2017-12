COMANA - Grădiniţă nouă pentru preşcolari

Primăria Comana şi Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) au inaugurat, ieri, noua grădiniţă din comună, reabilitată cu fonduri asigurate de CJC. La inaugurarea unităţii de învăţămînt au fost prezenţi reprezentanţi ai autorităţilor locale din Comana, vicepreşedintele CJC Cristian Darie, părinţi şi, bineînţeles, numeroşi copii, beneficiari ai lucrărilor. Potrivit declaraţiilor primarului comunei Comana, Antoneta Mândrescu, prin intermediul programului de reabilitare a instituţiilor de utilitate publică iniţiat de CJC, 40 de copii din satul Comana studiază acum într-o clădire nouă, complet reconstruită şi modernizată. “În 2004, grădiniţa din satul Comana stătea să se prăbuşească. În prezent, cu ajutorul preşedintelui CJC, Nicuşor Constantinescu, clădirea are o faţă nouă şi se prezintă la standarde europene. Printr-un efort comun am reuşit să refacem o clădire veche, pe care conducerea CJC de pînă în 2004 a lăsat-o de izbelişte“, a declarat Antoneta Mândrescu. La rîndul lui, Cristian Darie a declarat: “Actuala conducere a CJC şi primarul Antoneta Mândrescu au făcut o promisiune locuitorilor din satul Comana privind renovarea şi construirea clădirilor de cultură şi învăţămînt. Mă bucur că am reuşit să ne ţinem de cuvînt, oferind copiilor de la sate condiţii de studiu similare cu cele de la oraş. Am început prin a renova grădiniţe, şcoli şi vom continua prin a acorda burse pentru primii trei elevi din fiecare clasă V - VIII de la sate. De asemenea, tot printr-o hotărîre a CJC, copiii de la sate vor beneficia de rechizite şcolare. Am făcut multe, dar sîntem conştienţi că mai avem multe de realizat“. Primarul comunei Comana a adăugat că, pentru reabilitarea grădiniţei, CJC a alocat 4,5 miliarde de lei vechi, la care se adaugă alte 600 de milioane de lei, bani solicitaţi de la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru achiziţionarea mobilierului, jucăriilor şi materialelor didactice, printre care un computer şi un video-proiector. Antoneta Mândrescu a adăugat că, în perioada următoare, Primăria Comana va demara lucrări de reabilitare a căminului cultural din satul Tătaru, de refacere a iluminatului public din comuna Comana şi de pietruire a 12 kilometri de drum.