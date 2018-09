Comandament litoral! Ce au găsit comisarii?

TELEGRAF Online

Între 29 iunie și 31 august 2018, comisarii ANPC care și-au desfășurat activitatea în cadrul structurii pentru protecția consumatorilor „Comandament Litoral 2018” au realizat un numar de 894 de acțiuni de control la operatorii economici. La 760 dintre aceștia, s-au constatat abateri, iar la 62, s-au dispus măsuri de remediere. În urma acțiunilor de control desfășurate, au fost aplicate un număr de 1048 de sancțiuni dintre care 563 de avertismente și 485 de amenzi contravenționale în valoare de 2.866.400 lei, suma din care s-au încasat deja 339.750 lei. Alte măsuri dispuse: - au fost oprite temporar de la comercializare produse in valoare de 226.250 lei; - au fost oprite definitiv de la comercializare si scoase din circuitul consumului uman, produse in valoare de 164.054 lei, - a fost dispusă măsura opririi temporare a prestarii serviciului, pâna la remedierea deficiențelor constatate, pentru un număr de 91 de operatori economici. Tipurile de activități prestate de operatorii economici controlați in aceasta perioadă au fost: unități de alimentație publică (restaurante, terase, pizzerii, baruri etc.) – 392; unități de cazare de tip hoteluri, casute, camping, vile etc. – 244; unități de comercializare produse alimentare – 156; unități de comercializare produse nealimentare – 102. "Asigurăm toți consumatorii că avem în permanență în vedere asigurarea creșterii calității serviciului public, apararea intereselor legitime ale acestora, asigurând exercitarea funcției cu fermitate, profesionalism, imparțialitate, independența, corectitudine si transparență", potrivit ANPC.