Comandant de navã, dispãrut în Atlantic

Un alt caz de dispariţie pe mare cutremură Constanţa. Iulian Liviu Iliescu (48 de ani), comandantul unei nave sub pavilion Liberia, aflate în marş în Oceanul Atlantic, a dispărut de la bord, în noaptea de vineri spre sîmbătă, în condiţii misterioase. Nava „Morning Cloud”, un mineralier de 66. 000 tdw construit în 1983, plecase la mijlocul săptămînii trecute din portul Pireu, Grecia şi mai avea trei zile pînă să ajungă în New Orleans, SUA. În acea noapte nefastă, după ce terminase o lucrare, şeful mecanic al navei l-a căutat pe comandant pentru a-i înainta raportul. Nereuşind să-l găsească, şeful mecanic l-a alertat pe ofiţerul II care, la rîndu-i, a dat ordin să fie cercetată nava. După mai mult de o oră de căutări, echipajul (format din 20 de marinari şi ofiţeri de naţionalitate rusă şi doi români, dintre care unul era comandantul - n.r.) a ajuns la concluzia că Liviu Iliescu ar fi căzut peste bord şi ar fi dispărut în apele oceanului. Ofiţerul II a alertat echipajele Pazei americane de Coastă care, după ce a estimat distanţa pe care a parcurs-o nava din momentul în care comandantul a fost dat dispărut, a trimis în zona identificată mai multe elicoptere şi nave de patrulare. Reprezentantul Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor (ITF) în România şi preşedintele Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), Adrian Mihălcioiu, a declarat: „După constatarea dispariţiei, conform informaţiilor transmise de la bord familiei, a fost alertată Paza de Coastă a SUA, iar nava s-a întors din drum dar, de la momentul declarării lipsei de la bord pînă la alertarea autorităţilor americane, vaporul a mai parcurs circa 300 de mile marine, în marş. În acest moment (duminică, 25 mai - n.r.), căutările continuă în Oceanul Atlantic, cu sprijinul elicopterelor şi a două nave de patrulare”. Liderul sindical a mai precizat că, deşi comandantul nu era membru al SLN şi nava nu avea semnat un contract ITF, sindicatul s-a implicat în acest caz. Soţia comandantului, Iuliana Iliescu, exclude total ideea unei sinucideri, scenariu luat în calcul de anchetatori. „Soţul meu este un om fenomenal, debordează de bună voie şi optimism. Nici eu, nici fiul meu nu putem accepta, sub nicio formă, ideea sinuciderii sau a căderii accidentale peste bord. Soţul meu este un navigator cu multă experienţă. Eu sînt convinsă că el se află pe navă. Este un spaţiu mare, pe care încă nu au putut să-l cerceteze cum trebuie. Pe de altă parte, acest voiaj este unul dintre cele mai grele pe care le-a făcut soţul meu. Mi-a povestit că are probleme în a comunica, şi la propriu şi la figurat, cu echipajul, care este format din ruşi. Îi făceau probleme pentru că vorbeau foarte stricat puţină engleză, erau indisciplinaţi şi beau. La Pireu, a cerut să fie schimbat de la comandă dar, pentru că nu au găsit pe altcineva care să-i ţină locul, a fost rugat să ducă nava pînă la New Orleans. Soţul meu navigă de 25 de ani şi niciodată nu a avut, sub comanda lui, vreo problemă cu echipajul”, a povestit Iuliana Iliescu, care îl aşteaptă pe Iulian să se întoarcă acasă. Armatorul - firma Zodiac - cu care Liviu Iliescu lucra de şase ani, a trimis deja o echipă care să investigheze cazul. „Atunci cînd vasul va ajunge la destinaţie, autorităţile portuare americane vor deschide o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs dispariţia comandantului”, a mai declarat Mihălcioiu.