Comandant de navă contrabandist

Ofiţerii Direcţiei Poliţiei de Frontieră (DPF) Constanţa au efectuat, în cursul zilei de marţi, un control la bordul navei Ali Bey, sub pavilion St. Vincent, sosită în tranzit în Portul Sulina. Vasul, avînd echipajul format din 11 cetăţeni turci şi doi georgieni, se îndrepta către Portul Galaţi şi era încărcat cu role de fier. În timpul controlului amănunţit, poliţiştii de frontieră au descoperit în cabina comandantului 65 de cartoane de ţigări, marca L&M, netimbrate, care nu fuseseră declarate la intrarea în port. Din declaraţiile comandantului a reieşit că acesta intenţiona să vîndă ţigările în Galaţi, pentru a face ceva bani în plus. Oamenii legii au confiscat cartoanele de ţigări, a căror valoare este de aproape 700 euro, iar comandantul navei s-a ales cu o amendă de 5.000 lei. Reprezentanţii DPF Constanţa au declarat că astfel de practici, în care comandanţii navelor introduc ilegal produse de tutun sau alcool pentru a face rost de bani în plus, sînt destul de des întîlnite la bordul navelor ce acostează în porturile româneşti.