Comandant român reţinut în Djibouti, gaj pentru cimentul unui grec

De aproape opt luni, căpitanul român Constantin Bratu, de 52 de ani din Constanţa, aşteaptă să se întoarcă acasă. Povestea sa incredibilă începe în primele zile ale lunii aprilie 2008, cînd reprezentanţii companiei Sekur Holdings din Grecia, l-au contactat şi i-au propus să preia comanda unuia din vasele lor, „Red Sea Spririt”, sub pavilion Panama. Pentru că mai lucrase cu ei, Constantin Bratu a acceptat oferta şi s-a deplasat spre India (pe cheltuiala armatorului), unde se afla vasul. După ce a ajuns la bord, „Red Sea Spirit” şi-a început voiajul către Djibouti, în Africa, unde trebuia să descarce cimentul încărcat în India. Vasul are la bord o mini-fabrică de însăcuit. Armatorul achiziţiona cimentul vrac, angajaţii fabricii îl puneau în saci, pe care vasul îi livra la destinaţie. Este important de menţionat că salariaţii fabricii aparţineau companiei greceşti şi nu aveau nicio legătură cu echipajul. După ce „Red Sea Spirit” a ajuns în Djibouti, cumpărătorul a preluat sacii, i-a cîntărit şi a constatat că au mai puţin ciment decît este inscripţionat pe sac. Presupunînd că a fost tras pe sfoară, el a cerut sprijinul autorităţilor, care au reţinut vasul. După mai multe runde de negocieri cu armatorul navei, „Red Sea Spirit” a fost lăsată să plece. Comandantul român a primit însă interdicţia de a părăsi Djibouti, fiind rugat să rămînă la dispoziţia autorităţilor ca martor în eventualele cercetări. Au trecut aproape opt luni de la această întîmplare, iar cercetările nici măcar nu au început, Constantin Bratu fiind reţinut într-un hotel. Mai mult, se pare că acesta este ţinut de reprezentanţii companiei prejudiciate de armatorul grec drept gaj, pentru a fi siguri că îşi vor primi despăgubirile. „Noi am trimis pînă acum două adrese către Ministerul Afacerilor Externe prin care prezentam situaţia şi ceream să fie luate măsurile care se impun pentru aducerea acasă a comandantului român. Am primit răspuns că se fac demersuri în acest sens dar, pînă acum, după aproape opt luni, nu am văzut nimic concret. Noi nu putem face nimic, pentru că, deşi este reţinut ilegal, el nu a fost pus sub acuzare şi degeaba trimitem un avocat”, a declarat liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu. Cazarea şi masa comandantului Bratu este asigurată de armator, iar salariul acestuia este trimis familiei, în Constanţa.