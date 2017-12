Comandant şi secund constănţeni, arestaţi pentru crimă

10:35:42 / 09 Ianuarie 2014

Sunteti sub orice critica.

In primul rand cine nu este in domeniu si nu a pus vreodata piciorul pe o nava,sa taca din gura pt. ca habar nu aveti deapre ce vorbiti. Mai ales ca nu ati fost pe nava respectiva...asa ca nu mai mancati kkt aiurea si majiti oamenii cu noroi si cu injurii. Vreau sa le transmit un mesaj celor care nu au navigat niciodata si isi dau cu parerea mai ales despre un eveniment asa de grav!!! Cred ca v-ati uitat prea mult la "Toate panzele sus" sau "Echipaj pentru Singapore" si v-ati facut o parere solida despre navigatie sau inginerie navala....futu-va-n gura de jigodii invidioase si lepre ordinare. Credeti ca viata la vapor este asa dulce,o distractie permanenta...va inselati amarnic. Daca erati in stare de asa ceva terminati una din facultatile constantene si vedeati ce "trai dulce" duc navigatorii. Spunea cineva intr-un mesaj anterior ca trebuie sa aduca banii acasa sa se sparga in figuri nevestele lor cu limuzinele asa ca nu se mai gandesc la altii....eu nu am cunoscut navigator(excludem platformele, Basescu si Mazare) bogat, adica sa-l dea banii afara din casa si nici nu cred ca exista asa ceva in Romania....nustiu cate vile si nu stiu cate limuzine...treziti-va la realitate ca din meseria asta nu te imbogatesti, ca iti asiguri un trai mult mai bun decat pleava romaneasca care-si da cu parerea si merge cu transportul in comun fara sa plateasca bilet,este cu totul si cu totul alta treaba. Pai pentru ce plm iti mai rupi oasele...nu pentru bani si familie. NIMENI NU RISCA SA COMITA O CRIMA PE MARE! Chiar in primul port(dintr-o tara civilizata) nava este arestata si echipajul anchetat de nenumarate ori(chiar si la moarte din cauze naturale)....rapoarte si hartogaraie de te iei cu mainile de cap. Nimeni nu isi risca libertatea si painea pentru niste ciori borâte iar compania nu are cum sa te oblige sa ii dai in balta, mai ales ca se stia de primul grup repatriat...stia compania,autoritatile Congoleze.Ce i-a impiedicat pe congolezi sa spuna ca mai erau si altii la vapor,adica sa manance kkt daca tot au fost repatriati,sa faca rau in continuare si sa insinueze crime.Astea sunt niste treburi foarte serioase...puneti in balanta acuzatiile unor boraturi umane impotriva unor intelectuali??? Haideti sa fim seriosi... Voi incepe sa folosesc termeni in limba engleza asa ca cine nu cunoaste limba engleza sau nu detine un dictionar engleza-româna sa nu se mai sinchiseasca sa citeasca mai departe. La plecarea din orice tara din "lumea a treia" se face un stowaway search foarte riguros, dar voi nu stiti ca ciorile se ascund in cargo holds, in marfa,in locuri cat mai putin accesibile si cu trafic redus. Cum intri intr-o magazie in care s-au incarcat busteni sau in care s-a facut fumigare??? Acolo nu ai ce sa cauti fara enclosed space entry permit...nici un navigator cu capul pe umeri nu intra intr-un asemenea loc...asa ca gaseste-i pe tigani..ca tu in loc sa-ti faci meseria stai sa umbli si sa cauti transfugi. Va anunt eu ca filipinezii sunt mai criminali decat romanii de o mie de ori,i-oti vedea voi la petreceri cantand la karaoke dar toti poarta cutitul la ei sau intr-un loc foarte accesibil. Eu il cunosc foarte bine pe Robert...nu stau da intru in detalii...iar el nu este capabil sa faca asa ceva oricata presiune s-ar pune asupra lui din partea companiei....ca nici comandantul nu este in stare de asa ceva. Compania nu pierde nici un ban pentru ca ii recupereaza de la firma de asigurari....se platste o amenda(depinde de tara de unde sunt repatriati sau daca nava mai ajunge in portul sau in tara de origine a transfugilor si se predau autoritatilor) taxele, hartiile de repatriere si transportul. Nu vorbesc aiurea pt ca si eu sunt navigator de 10 ani si am mai intalnit persoane care au avut de aface cu evenimente de genul acesta. Robert suntem alaturi de tine!!! Sa iti ajute Dumnezeu sa te intorci acasa cu bine!