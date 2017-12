Comandantul forţelor SUA din Coreea de Sud cere întăriri

Comandantul forţelor americane staţionate în Coreea de Sud a cerut, ieri, Pentagonului, rachete şi elicoptere de atac suplimentare, pe fondul ameninţărilor în creştere ale Phenianului faţă de Seul. ”Pentru a ne consolida capacitatea de luptă, am cerut ca noi să avem prioritate pentru a primi escadroane suplimentare de atac şi de recunoaştere, precum şi capacităţi sporite în termeni de rachete balistice de apărare”, a declarat generalul James Thurman. Declaraţiile generalului american au loc într-un moment în care Phenianul a ameninţat de mai multe ori Seulul cu un ”război sacru”, folosind mesaje din ce în ce mai virulente. SUA, aliate ale Coreei de Sud în timpul războiului Coreei (1950-1953), are dislocaţi 28.500 de militari pe teritoriul acestei ţări. Thurman a cerut, de asemenea, Departamentului american al Apărării, să trimită un batalion de aviaţie dotat cu elicoptere de atac Apache, adăugând că prioritatea este de a menţine o situaţie stabilă şi paşnică în Peninsula Coreeană.

De la decesul liderului nord-coreean, Kim Jong-il, în decembrie 2011 şi venirea la putere a fiului său cel mai mic, Kim Jong-un, care are aproximativ 30 de ani, tensiunile dintre cele două ţări au crescut. Imaginile din satelit sugerează o dezvoltare a capacităţilor nucleare ale Coreei de Nord. Analiştii estimează că noul lider al ţării are nevoie să îşi demonstreze puterea militară, după lansarea eşuată, în aprilie, a unei rachete. Coreea de Nord a efectuat această lansare la doar câteva săptămâni după ce a semnat cu SUA un acord în care promitea că va opri toate testele nucleare, precum şi lansarea de rachete sau de îmbogăţire a uraniului. Phenianul a susţinut sâmbătă că nu are intenţia în acest moment să efectueze un al treilea test nuclear dar a acuzat Seulul că forţează acest test. Luni, Departamentul american de Stat a lansat un apel către Coreea de Nord să înceteze cu aceste declaraţii provocatoare.