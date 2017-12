Comandantul Forţelor Terestre ale SUA din Europa, la Kogălniceanu

„Ziua Distinşilor Vizitatori”, eveniment organizat de Statul Major al Forţelor Terestre Române şi Forţele Terestre Americane cu prilejul exerciţiului militar bilateral „Joint Task Force - East Rotation 2009”, a reunit în baza militară de la Mihail Kogălniceanu oaspeţi de seamă - ministrul Apărării, Mihai Stănişoară, şeful Statului Major General, Gheorghe Marin, şeful Statului Major al Forţelor Terestre, Dan Ghica Radu, comandantul Forţelor Terestre ale Statelor Unite din Europa şi al Armatei a 7-a, generalul Carter Ham. Acestora li s-a alăturat şi preşedintele ţării, Traian Băsescu. În cadrul evenimentului, oaspeţii militarilor români şi americani au putut vedea o expoziţie de tehnică militară. Simulatorul HEAT (HMMWV Egress Assistance Trainer) pe care soldaţii se antrenează pentru evacuarea autovehiculului în caz de urgenţă a fost unul dintre centrele de interes ale evenimentului. Prezent ieri, generalul american Carter F. Ham, comandantul Forţelor Terestre ale Statelor Unite din Europa şi al Armatei a 7-a, s-a declarat foarte mulţumit de colaborarea dintre militarii români şi cei americani: “Pentru noi este o mare onoare să ne antrenăm aici, în România. Scopul exerciţiului militar „Joint Task Force - East Rotation 2009” este ca soldaţii români şi americani să se antreneze împreună pentru misiunile pe care trebuie să le ducă la îndeplinire în Afganistan. Exerciţiul din acest an este cel mai dificil şi mai realist dintre toate cele care s-au desfăşurat pînă acum”. Şeful Statului Major al Forţelor Terestre, generalul Dan Ghica Radu, a luat, la rîndul lui, cuvîntul: „Aceste antrenamente sînt foarte importante pentru operaţiunile noastre comune. Vreau să le mulţumesc colegilor americani pentru sprijinul pe care ni-l acordă şi pentru deschiderea pe care o au faţă de colaborarea cu armata română. Aplicaţiile pe care le desfăşurăm împreună sînt vitale pentru o bună colaborare în teatrele de operaţiuni”. La baza militară de la Mihail Kogălniceanu a fost prezent, ieri, şi preşedintele Traian Băsescu. Acesta a declarat că aplicaţiile militare desfăşurate în acest an reprezintă o dovadă a maturităţii relaţiilor româno - americane. „Românii şi americanii au luptat cot la cot în Irak şi sînt împreună în Balcanii de Vest şi în Afganistan. Cea mai complexă operaţiune militară pe care o desfăşurăm împreună este cea din Afganistan, din provincia Zabul. Acolo are loc şi un fapt unic pentru armata americană: o companie americană se află în subordinea unui batalion românesc”, a declarat Traian Băsescu.

La exerciţiul bilateral „Joint Task Force - East Rotation 2009” participă 600 de militari români şi 1.200 de militari americani. Pregătirea constă în exerciţii de tragere în comun cu armamentul din dotare, exerciţii cu tragerii reale - nivel pluton, exerciţii tactice specifice zonelor urbane, rezolvarea unor situaţii tactice, alte tehnici de acţiune individuale, executarea de patrule mixte, acordarea primului ajutor în zonele de operaţii, potrivit MApN. Acest exerciţiu se desfăşoară în baza acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României, semnat în anul 2005 şi ratificat de Parlamentul României în anul 2006.