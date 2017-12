Comandantul navei Victoria, răpită de piraţi, a transmis veşti armatorului

Piraţii somalezi care au capturat, marţi după-amiază, întreg echipajul românesc al navei Victoria, sub pavilion Antigua, l-au lăsat pe comandant să-i contacteze, în cursul dimineţii de vineri, pe reprezentanţii armatorului. Potrivit lui Cornel Panchici, managerul firmei de crewing Kru Maritime din Constanţa, prin care marinarii au plecat în voiaj, reprezentanţii armatorului (firma germană Intersee Schiffahrts GmbH & Co) l-au anunţat, vineri, că piraţii somalezi l-au lăsat pe comandant să-i contacteze, în cursul dimineţii. „Mi-au spus (reprezentanţii armatorului - n.r.) că Petru Constantin Tinu, comandantul vasului, i-a anunţat că toţi cei 11 navigatori români de la bordul navei Victoria sînt bine, sănătoşi şi că nimeni nu le-a pricinuit vreun rău. Comandantul a mai spus că au alimente şi apă în cantităţi suficiente şi că marinarii le transmit familiilor lor să stea liniştite, că totul se va rezolva cu bine”, a declarat Panchici. Acesta a adăugat că, deocamdată, răpitorii nu şi-au formulat cererea de răscumpărare. Potrivit sursei citate, reprezentanţii armatorului au mai spus, încă o dată, că vor face totul pentru siguranţa marinarilor şi că vor plăti pentru eliberarea acestora. Amintim că întreg echipajul românesc al navei Victoria, sub pavilion Antigua, format din 11 marinari, a fost capturat, marţi după-amiază, de către piraţii somalezi, în Golful Aden. La bord se află opt constănţeni, un gălăţean, un marinar din Cîmpina şi unul din Pucioasa. Cargoul Victoria, încărcat cu 10.000 de tone orez, se îndrepta, într-un convoi, către Arabia Saudită. În momentul atacului, nava se afla pe culoarul de securitate patrulat de forţele NATO.