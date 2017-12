Comandantul unui pescador bulgăresc, condamnat

Doi ani şi jumătate au durat ancheta şi procesul în care comandantul unui pescador bulgar, Hristo Spasov, a fost cercetat de magistraţii constănţeni pentru că a braconat în apele teritoriale româneşti. Iniţial, Judecătoria Mangalia l-a achitat pe Spasov şi a dispus scoaterera de sub sechestru a pescadorului BG 5159, sub pavilion Bulgaria. Curtea de Apel Constanţa nu a fost de acord cu această decizie şi l-a condamnat, ieri, pe cetăţeanul bulgar la un an de închisoare cu suspendare, pentru nedeţinere a autorizaţiei de pescuit comercial, folosire la pescuit de către persoane neautorizate a năvoadelor şi pescuit al resurselor acvatice vii cu unelte de pescuit având ochiul de plasă sub dimensiunile minime legale. În plus, Spasov a primit şi o amendă de 10.000 de lei pentru deţinerea şi folosirea pescadorului la activităţi ilicite. Sentinţa este definitivă.

CALCAN PESCUIT ILEGAL Potrivit anchetatorilor, pe 13 aprilie 2012, în jurul orei 6.00, poliţiştii de frontieră din cadrul Grupului de Nave (GN) Mangalia au intrat în alertă după ce echipamentele de supraveghere şi control maritim ale SCOMAR au identificat o navă la aproape 20 de mile marine travers de Mangalia. Pentru interceptarea navei, un posibil pescador staţionat în zona economică exclusivă a României, a fost trimisă să intervină nava MAI 1103 a Poliţiei de Frontieră Constanţa. În mai puţin de o oră, oamenii legii au ajuns în zona în care a fost semnalată nava suspectă şi au găsit pescadorul comandat de Spasov, la bordul căruia se afla un echipaj format din zece cetăţeni bulgari. Aceştia s-au conformat somaţiilor poliţiştilor de frontieră şi, la ora 7.05, comandantul a oprit motorul principal şi s-a realizat abordajul. În timpul audierii, Spasov a recunoscut că a intrat intenţionat în zona economică exclusivă a României, pentru a pescui calcan. În timpul percheziţiei efectuate la bordul pescadorului, anchetatorii au descoperit 11 calcani şi câteva lăzi cu plase pentru pescuit calcan. Mai mult, poliţiştii de frontieră au observat în mare, în apropierea navei, o altă plasă, de aproape 30 de metri, în care fuseseră prinşi alţi 12 calcani.