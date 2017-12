Comănici: Băsescu îşi va apăra scaunul cu două arme: serviciile secrete şi Justiţia

Filiala Constanţa a PRM condamnă tensunile existente pe plan politic, apărute pe fondul scandalului de proporţii dintre preşedintele Traian Băsescu şi premierul Călin Popescu Tăriceanu. „Ţara a fost transformată în maidan politic, iar cei doi protagonişti nu au nici o reţinere în limbaj. Adversarii politici ai lui Băsescu sînt lichele, prostănaci, altul este motanul Felix. Pe fondul acestui scandal, treburile ţării au rămas baltă şi grija faţă de cetăţean nu mai există. Un exemplu edificator este arestarea celor doi români în Irak, de către forţele americane, care nu au fost eliberaţi decît la presiunile presei. Prin urmare, cei doi au fost uitaţi şi riscau probabil să fie şi condamnaţi dacă mass media nu sesiza la momentul oportun acest caz”, a declarat ieri preşedintele PRM Constanţa, Radu Comănici. El a mai arătat că şi mai grav este faptul că guvernanţii au „uitat” să realizeze un program de integrare post-aderare, pentru diminuarea diferenţelor administrative şi sociale dintre România şi statele UE. Comănici a mai spus că PRM se aşteaptă la o adevărată ofensivă a preşedinţiei împotriva adversarilor politici pe care îi are Băsescu. „Preşedintele României este acum în ananghie politică, ca urmare a demersurilor demarate pentru suspendarea lui. PRM este alături de PSD în acţiunea de suspendare a şefului statului. Sînt numeroase motive pentru care Băsescu ar trebui suspendat. Acum el este un element de disoluţie, de zîzanie politică şi nu îşi îndeplineşte atribuţiile de mediator în dialogul politic dintre partide pe care îl are preşedintele. Băsescu este sub presiune şi îşi mobilizează toate pîrghiile, parchet, justiţie, pentru a compromite toţi oamenii politici importanţi, în scopul de a scădea presiunea politică la care este supus. Liberalilor le este teamă să numească un nou ministru de Externe, ca să nu apară un nou dosar de securitate la ordinul preşedintelui României. Aşa a procedat de fiecare dată Băsescu, inclusiv după numirea comisarului european al României. Se ştie că serviciile secrete sînt la mîna preşedintelui şi reacţionează cu promptitudine la comenzi, la fel ca şi Parchetul... Vedeţi că apar noi dezvăluiri în răpirea ziariştilor. Procurorul cheie din acest dosar dă declaraţii prin care lasă să se înţeleagă că i s-a cerut să acţioneze într-un anumit fel. La fel şi în cazul eliberării lui Haissam, în care însuşi procurorul afirmă că a «trebuit» să facă ce a făcut. E clar că a avut comandă clară. Şi justiţia este la mîna preşedintelui. Aţi observat presiunile pe care le face asupra CSM. Aţi văzut, el ştia dinainte cine va fi numit la conducerea instituţiei, şi, după ce a făcut anunţul, a afirmat cu seninătate naivă că a greşit”, a afirmat preşedintele PRM Constanţa. Peremiştii se aşteaptă ca demersurile de suspendare a şefului statului să se bucure de sprijinul parlamentarilor PNL şi UDMR, fără a avea prea multe aşteptări de la PC, care, în opinia lor, îşi asumă, ca de obicei, rolul de jocker politic. „Ne intrigă poziţia PC, care joacă la două capete. Probabil, acum negociază un troc politic privind intrarea pe listele unui partid mai puternic, pentru că, singur pe liste, PC nu poate trece pragul electoral”, a conchis Comănici.