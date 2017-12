Comănici: “Băsescu nu se dezice de comportamentul anterior“

Preşedintele PRM Constanţa, Radu Comănici, a declarat ieri că nu este de acord cu declaraţia de miercuri seară a preşedintelui României, Traian Băsescu, care, în opinia liderului PRM, nu se dezice de comportamentul anterior, neconform cu Constituţia României. “Băsescu trebuie să înţeleagă că obligaţia sa este să fie echidistant, să renunţe la partizanatul politic şi să se manifeste ca preşedinte al tuturor românilor, eliminînd postura de preşedinte al PD. Băsescu nu are calitatea morală să se erijeze în luptător neînfricat împotriva corupţiei atît timp cît nu îşi clarifică propria situaţie“, a spus Comănici. El a precizat că Guvernul minoritar aprobat de Parlamentul României este un element de noutate pentru tînăra democraţie românescă şi a adăugat că atît timp cît se respectă regulile democratice şi Constituţia României şi are o susţinere majoritară în Parlament, Guvernul minoritar este legal. “Ne place, nu ne place, aceasta e soluţia găsită în Parlament în contextul politic actual, care a fost generat de comportamentul anticonstituţional al lui Băsescu“, a mai spus Comănici, care a ţinut să reitereze faptul că PRM nu are nicio înţelegere politică sau alianţă cu vreun partid politic.