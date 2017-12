Comănici dă dovadă de optimism

OBIECTIVE MĂREŢE Fostul şi actualul lider de la PRM Constanţa, Mircea Stoian şi Radu Comănici, nu se mai decid câţi membri au, câţi au plecat cu cine şi cine mai face parte din conducerea actualei organizaţii. Dacă la începutul săptămânii trecute Mircea Stoian spunea că 1.300 de membri din 26 de organizaţii ar pleca din PRM către PP-DD odată cu el, la sfâşitul săptămânii, Radu Comănici spunea că din partid nu au plecat decât vreo trei - patru membri şi aceia cochetând de ceva vreme cu ideea de a negocia plecarea spre PP-DD. Mai mult, Comănici spune chiar că după revenirea sa în PRM a găsit funcţionale vreo şase organizaţii în teritoriu, şi acelea „ţinute în viaţă de aparate“. „Am fost repus în funcţie pentru a revigora organizaţiile. Nu am venit pentru a da afară pe nimeni, însă am cooptat şi alţi oameni în structura de conducere a partidului. Am pus pe picioare deja 29 de organizaţii şi vom continua“, a declarat Comănici. Mai mult, el a explicat că îşi propune reorganizarea filialei judeţene în aşa fel încât, la alegerile locale, PRM să obţină câte doi sau chiar trei consilieri în Consiliul Judeţean Constanţa şi în Consiliul Local Muncipal Constanţa. „Dacă nu voi obţine acest scor mă retrag. Nu ar avea rost să mai stau în fruntea organizaţiei judeţene“, a subliniat liderul PRM. De asemenea, Comănici îşi doreşte rezultate cât mai bune în toate organizaţiile locale din judeţ.

„VADIM AR TREBUI SĂ PLECE“ În legătură cu acuzaţiile aduse de Stoian conform cărora în perioada mandatului lui Comănici posturile de consilieri locali „au fost ocupate după ce fuseseră plătite la Bucureşti“, acesta din urmă a spus că a acceptat destituirea impusă de la centru pentru că nu a fost de acord cu modificarea listei. Mai mult, acesta susţine în continuare că Vadim ar trebui să plece din fruntea PRM, însă „PRM ar trebui să fiinţeze ca partid naţionalist“.