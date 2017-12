Comasarea, strategie portocalie

HAOS ELECTORAL Preşedintele Grupului de Investigaţii Politice, Mugur Ciuvică, a declarat că ideea de comasare a alegerilor locale cu cele parlamentare trădează intenţia PDL de a face haos electoral în scopul de a fura cât mai multe voturi. ”Comasarea alegerilor parlamentare cu cele locale este izvorâtă din deruta şi disperarea guvernanţilor. Ei ştiu că vor pierde alegerile şi vor să stârnească un haos de proporţii, o degringoladă în care s-ar putea fura mai uşor la vot. Puterea speră să nu piardă chiar atât de drastic pe cât ar pierde dacă alegerile s-ar desfăşura într-o manieră normală. Cei de la Putere sunt disperaţi. Comasarea va transforma alegerile într-un ghiveci. Românii vor trebui să voteze pe şase buletine. Scopul PDL este haosul electoral”, a spus Mugur Ciuvică.

PRACTICI NEDEMOCRATICE Tot legat de acest subiect, Alianţa pentru o Românie Curată (ARC) se pronunţă împotriva comasării alegerilor locale şi parlamentare la sfârşitul anului 2012, dar şi împotriva posibilităţii ca acest demers să fie operaţionalizat prin asumarea răspunderii Guvernului. „Alegerile locale şi cele parlamentare trebuie să se desfăşoare defalcat şi la termen, la datele previzibile. Este contrar bunei practici stabilită de Consiliul Europei a se aduce modificări importante legislaţiei electorale în mod unilateral şi cu mai puţin de un an înainte de data acestora. Motivele invocate pentru această decizie sunt neconvingătoare. Comasarea ar crea un abuz prin sfidarea regulilor democraţiei şi ar antrena tot statul în campanie electorală, la sfârşit de an. Într-o astfel de campanie ar fi implicaţi toţi primarii, consilierii locali, preşedinţii de consilii judeţene, parlamentarii plus multe instituţii abilitate să supravegheze şi să gestioneze întregul proces electoral, inclusiv poliţia şi jandarmeria. Nu trebuie ignorat nici riscul afectării procesului electoral prin producerea unei confuzii în rândul electoratului obligat să folosească un număr mult mai mare de buletine de vot”, se arată într-un comunicat de presă. Potrivit ONG-urilor din ARC există, de asemenea, riscul scăderii gradului de transparenţă deoarece comasarea celor două tipuri de alegeri poate influenţa şi mecanismul de finanţare a partidelor politice, mai ales că sumele folosite pentru fiecare campanie în parte nu se vor putea identifica distinct.