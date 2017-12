Combaterea violenţei prin dans

Prim-balerina Operei Naţionale Bucureşti, Monica Petrică, şi şcoala de tango argentinian TangoTangent vor organiza, astăzi, o demonstraţie de tango argentinian la Biblioteca Naţională, în cadrul campaniei internaţionale de combatere a violenţei împotriva femeilor „One Billion Rising”. În 14 februarie, un miliard de femei, alături de oamenii care le iubesc, sunt încurajate să se ridice, să danseze şi să pledeze pentru un sfârşit al violenţelor, în cadrul „One Billion Rising” - cea mai ambiţioasă acţiune din istoria mişcării Valentine Day, al cărei obiectiv este stoparea violenţelor îndreptate asupra femeilor. În România, evenimentul este marcat printr-o demonstraţie de tango argentinian, organizată sub forma unui flashmob. Prim-balerinei Operei Naţionale căreia i se vor alătura alte câteva zeci de cupluri de dansatori, precum şi instructorii de la TangoTangent. „Am acceptat fără ezitare invitaţia prietenilor de la TangoTangent să particip la acest eveniment, mai ales că o pot face prin dans - pasiunea mea de-o viaţă. În România, din păcate încă, femeile sunt constant dezavantajate în societate, oricât de greu ne-ar fi s-o recunoaştem”, a declarat Monica Petrică. Organizatorul evenimentului, Gilbert Iscu, crede că tangoul reprezintă simbolul ideal al mişcării „One billion rising”, deoarece în acest dans femeia este protejată şi pusă în valoare. (M.D.)