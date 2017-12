„Combin utilul cu plăcutul, la şcoală învăţ, iar în studio pun în practică”

Artistul constănţean Cristian Tarcea, alias Chris Thrace, este unul dintre cei mai tineri interpreţi în vogă de la malul mării, un artist al noului val de muzică dance din România, care îşi croieşte încet şi sigur un drum drept în top-urile naţionale şi internaţionale de profil. Cristi Tarcea, născut la Constanţa, pe 17 aprilie 1993, este elev în clasa a XII-a la Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria”, iar în urmă cu o săptămână, a lansat un nou single, intitulat „Uh Girl”, un featuring Glorya, la casa de discuri Red Clover. În prezent, lucrează în propriul studio şi colaborează cu diverşi artişti, cochetând astfel şi cu producţia muzicală. Cu ocazia lansării noului său single, „Uh Girl”, Cristian Tarcea a acordat în exclusivitate cotidianului „Telegraf” un interviu în care a vorbit despre noua sa piesă şi despre activitatea sa în muzică, dar şi despre statutul său de elev în prag de Bacalaureat.

Reporter (Rep.): Cum se împacă statutul de elev în clasa a XII-a cu cel de interpret?

Cristi Tarcea (C.T.): Statutul de elev în ultimul an de liceu se împacă foarte bine cu cel de interpret şi compozitor. De ce? Pentru că la şcoală studiez muzica, din clasa I chiar. Combin utilul cu plăcutul, la şcoală, învăţ, iar acasă şi în studio, pun în practică. E un an puţin mai dificil, pentru că am de susţinut şi „Bac”-ul, dar eu cred că o să mă descurc. Muzica e o plăcere pentru mine, consider că fac ceea ce-mi place, probabil de aceea găsesc timp pentru toate. Mai există cazuri în care mai lipsesc de la şcoală, recunosc, dar întotdeauna motivat.

Rep.: Ce cursuri aveţi de gând să urmaţi mai departe, la ce facultate?

C.T.: Mă gândesc să continui cu o facultate de artă, o facultate în care să studiez tot muzica. Conservatorul ar fi o opţiune.

Rep.: Ce aşteptări aveţi de la piesa cea nouă?

C.T.: Despre piesa cea nouă pot spune doar că este abia lansată şi, din câte văd eu, are feed-back bun de la ascultători. Avem foarte multă încredere că o să ajungă acolo unde trebuie. Am multă încredere în piesa aceasta, la fel cum am şi în Glorya, colega mea de scenă. Cu ea am compus piesa. Eram în studio şi am auzit-o fredonând ceva... i-am spus apoi că trebuie să înregistrăm „fraza” asta, iar de acolo a pornit totul şi a ieşit piesa „Uh Girl” feat. Glorya. Am început să fac orchestraţia, pe parcurs a venit şi ea cu versuri, după care le-am adaptat, am revenit cu alte linii melodice şi... Voila!

Rep.: Va beneficia noul single şi de videoclip?

C.T.: Cu siguranţă va beneficia, îmi doresc din tot sufletul să fac un videoclip la piesa nouă. Ştiu că dacă îl realizez nu risc nimic. Este imposibil să nu placă publicului tânăr, este o piesă veselă, cu un mesaj pozitiv, cu versuri plăcute şi un ritm care te ridică în picioare.Tot timpul am fost optimist în privinţa acestei piese.

Rep.: Aţi susţinut până acum concerte în afara ţării?

C.T.: Nu am reuşit să susţin concerte decât în România, dar în schimb am avut piese ce au ajuns în topurile radiourilor din ţările balcanice, fapt ce m-a bucurat foarte mult. Sper să am propuneri, cât de curând, şi pentru acele concerte din afară.

Rep.: Cum vă explicaţi succesul peste hotare al unor artişti români din noua generaţie de muzică dance?

C.T.: Succesul este datorat stilului pieselor. Piesa în sine contează şi ea foarte mult, însă, din păcate, observ că în România, lumea nu mai apreciază atât de mult acest stil, pe când cei de peste hotare sunt pur şi simplu înnebuniţi după acest gen muzical.

Rep.: Care este cea mai frumoasă experienţă legată de activitatea muzicală?

C.T.: Faptul că am reuşit să cunosc oameni din lumea artistică, oameni minunaţi, cu care chiar vorbesc şi mă sfătuiesc. Faptul că lumea îmi apreciază muzica şi ştiu că o ascultă reprezintă, în general, o experienţă incomparabilă.

Rep.: Ce aţi prefera să vă ocupe cel mai mult timp în vară, distracţia şi relaxarea sau activitatea artistică?

C.T.: Prefer ca activitatea artistică să îmi ocupe cea mai mare parte a timpului, dar sunt sigur că acolo unde este activitate artistică este şi distracţie. Pentru relaxare va fi timp şi mai încolo...