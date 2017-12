Combinații... fericite de băuturi și mâncăruri

În sezonul sărbătorilor de iarnă, nutriționiștii de peste ocean au grijă să ofere sfaturi utile pentru o digestie ușoară, fără consecințe negative, mai ales că nimeni nu își dorește să înceapă noul an cu probleme de sănătate. Astfel, știut fiind faptul că majoritatea oamenilor obișnuiește să consume și un pahar de băutură la mesele festive, specialiștii americani au decretat că vinul roşu se potriveşte cu o mâncare ce are are în centru carnea de porc sau de vită, ajutând la o digestie fără probleme. Vinul alb merge foarte bine cu carnea de pui sau peşte. Şampania poate fi servită alături de un vânat cu pene şi ciuperci pentru felul principal sau macarons pentru desert. Dar dacă se optează pentru bere, ce-i drept, o alegere nu tocmai inspirată pentru o masă festivă, prima regulă în legătură cu preparatele de pui, peşte, salate sau paste este să nu fie... înecate în bere, arată site-ul Men’s Fitness, care consideră că berea încetinește digestia în combinație cu proteinele de origine animală.