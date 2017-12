Combină frigorifică în schimbul unei râşniţe!

Tombola cu premii organizată, zilele trecute, de Asociaţia Română pentru Reciclare (RoRec) în urma unei acţiuni de colectare a deşeurilor din echipamente electrice, electronice şi electrocasnice (DEEE) a fost un prilej de bucurie pentru nouă constănţeni. Ieri după-amiază ei au fost invitaţi să-şi ridice premiile, din incinta Casei de Cultură, ce au constat în polizoare, maşini de găurit, fierăstraie verticale, cuptoare cu microunde şi o combină frigorifică. Printre câştigători s-a numărat şi Anica Mangalagiu. Ea a fost norocoasa câştigătoare a unei combine frigorifice - cel mai mare premiu oferit de Asociaţia RoRec. Mărturiseşte că nu se aştepta să se numere printre câştigători. Nu-i vine să creadă că a luat premiul cel mare, cu atât mai mult cu cât s-a debarasat de o râşniţă veche de câţiva ani, cu o valoare nesemnificativă. Şansa ei a fost să câştige un frigider care să coste de sute de ori mai mult decât cea a obiectului vechi pe care l-a adus la centrul de colectare. „Este pentru prima dată în viaţa mea când câştig ceva. Tot ce mi-am cumpărat a fost prin muncă. Noi avem o familie numeroasă - ne mândrim cu trei copii - şi cu toţii am participat la acţiunea de aruncare responsabilă a deşeurilor. Fiecare a primit cupoane de participare la tombolă. Ne-am gândit ca măcar unul dintre noi să câştige. Am participat şi la tombola din toamna anului trecut şi, atunci, unul dintre copiii mei a câştigat o maşină de găurit”, a spus femeia. Ea locuieşte la casă şi până în toamna lui 2012 nu a aruncat niciodată vreun deşeu din categoria DEEE, ele fiind depozitate în locuri dosite din curtea casei. Spune că va mai aduce la centrul de colectare şi alte vechituri. Un alt câştigător care a venit, ieri, să-şi ridice premiul a fost Adrian Itu. „Aveam un televizor vechi de 20 de ani care nu mai funcţiona şi am decis că era momentul să mă debarasez de el. Este pentru prima dată când aduc un obiect vechi la un centru de colectare”, a spus tânărul.