Combinaţiile de alimente fac minuni!

Multe alimente sunt sănătoase luate separat, însă suma lor e adesea superioară, tot din punct de vedere al beneficiilor aduse sănătăţii. Şi asta pentru că multe dintre ele lucrează în sinergie, un aliment maximizând acţiunea şi beneficiile celuilalt, şi viceversa. Această teorie aparţine autorului lucrării Food Synergy, Elaine Magee. Yahoo Health, care citează Woman\'s Day, oferă câteva exemple de alimente ce lucrează perfect împreună, combinaţia lor aducând beneficii mult mai mari decât dacă ele ar fi consumate separat.

NĂUT ŞI ARDEI = MAI MULTĂ ENERGIE. Una din cinci femei nu obţine din alimente cantitatea necesară de fier. Şi chiar dacă ar consuma suficiente alimente care să conţină fier, cum e năutul, de exemplu, organismul tot nu ar putea să îl absoarbă. Secretul e ca acestor alimente să li se alăture ardeiul gras, gogoşarul sau ardeiul iute. Vitamina C conţinută de acesta facilitează absorbţia de fier.

SPANAC ŞI AVOCADO = O VEDERE MAI BUNĂ. Spanacul abundă în luteină şi Vitamina A, ambele protejând ochii. Cât despre avocado, nu numai că vine cu şi mai multă luteină şi Vitamina A, dar furnizează organismului şi grăsimi sănătoase de care acesta are nevoie pentru a absorbi nutrienţii pomeniţi, explică Hope Barkoukis, profesor la o universitate din Cleveland. Poţi face o salată de spanac şi un dressing în care ai încorporat şi avocado (împreună cu zeamă de lămâie şi ulei de măsline, în care poţi adăuga, după gust, usturoi, sare şi piper).

PUI ŞI CARTOFI DULCI = UN SISTEM IMUNITAR PUTERNIC. E greu să găseşti un aliment care să conţină mai multă Vitamina A decât cartofii dulci. Însă şi chiar dacă o găseşti, fără îndeajuns zinc - care se găseşte în carnea de pui, vacă şi porc - e ca şi cum ai încerca să faci un foc de tabără fără chibrit. Este nevoie de zinc pentru a metaboliza şi transporta Vitamina A în organism.

PASTE ŞI OŢET BALSAMIC = REDUCEREA APETITULUI. Ţi se întâmplă ca după ce mănânci paste să ţi se facă foame din nou? Încearcă să combini în sos şi nişte oţet balsamic. Acidul acetic va încetini digestia, iar nivelul zahărului din sânge nu va urca şi coborî alarmant, dând senzaţia de foame, explică Carol Johnston, nutriţionist în cadrul Universităţii de Stat din Arizona, Pheonix. Oţetul balsamic va controla senzaţia de foame, micşorând şansele unei \"supradoze\" de alimente la următoarea masă. Două linguriţe de oţet sunt îndeajuns pentru ca nivelul zahărului din sânge să fie mai echilibrat în orele care urmează.

CEAI VERDE ŞI ZEAMĂ DE LĂMÂIE = PROTECŢIE ÎMPOTRIVA CANCERULUI. Ceaiul verde este cea mai bună sursă de catehine. Totuşi, ar trebui să ştii că numai 20% dintre acestea supravieţuiesc în sistemul digestiv, făcându-şi mai departe treaba. Un studiu al Universităţii Purdue a arătat însă că alăturarea sucului de lămâie catehinelor creşte numărul celor care supravieţuiesc în sistemul digestiv de 13 ori. Pentru o şi mai mare protecţie în faţa cancerului, pune în ceaşcă şi o linguriţă de zahăr (are numai 16 calorii), catehinele fiind astfel de trei ori mai uşor absorbite de organism.

ROŞII ŞI ULEI DE MĂSLINE = O PIELE CATIFELATĂ. Licopenul, un antioxidant puternic care se găseşte în roşii, protejează pielea de acţiunea nocivă a razelor de soare. Pentru o piele suplă, cele mai bune rezultate se obţin dacă vei combina roşiile cu ulei de măsline. Grăsimile sănătoase care se găsesc în uleiul de măsline ajută la o mai bună absorbţie a licopenului. Cel mai bine e ca roşiile să fie gătite, astfel încât şi cantitatea de licopen să fie mai mare. În plus, uleiul de măsline aduce şi alte beneficii pielii. Conform unui studiu publicat de The American Journal of Clinical Nutrition, persoanele care consumă frecvent ulei de măsline au şi mai puţine riduri, pentru că acesta protejează de stresul oxidativ ce face pielea să îmbătrânească.