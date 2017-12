Combinatul Oltchim ar putea fi repornit în curând

CIRCUL CONTINUĂ Dacă aţi sperat ori aţi fost încrezători că s-a încheiat „serialul Oltchim“, se pare că v-aţi înşelat. Şi noi am sperat, însă... inutil. După mai bine de 10 zile de chin în care am fost nevoiţi să ascultăm inepţiile şi aberaţiile patronului OTV, Dan Diaconescu, el a venit, ieri, cu alte declaraţii. Diaconescu a acuzat Guvernul Ponta că nu a vrut să semneze cu el contractul pentru privatizarea combinatului vâlcean, a împroşcat cu noroi membrii Executivului şi a spus că va depune plângeri împotriva acestora. Circul a continuat şi la postul său de televiziune, unde patronul OTV a cerut ca cele trei milioane de euro să fie păzite de un poliţist. Sau măcar să treacă pe acolo din când în când să verifice dacă mai sunt acolo. Halal! Firma de pază cu care are contract oare ce o păzi? Sau vrea să includă şi poliţiştii în schema sa perfidă?

MIZERII FĂRĂ MARGINI Trecând peste circul otevist, ieri, au apărut noi informaţii şocante, care pun într-o lumină proastă fetele din echipa de handbal care poartă numele combinatului. Un ziar din Râmnicu Vâlcea, apropiat de PDL, lansează un atac murdar la adresa handbalistelor de la Oltchim. În articol se sugerează că într-unul din cele 190 de rapoarte ale SRI referitoare la situaţia de la Oltchim ar exista informaţii privind faptul că „unele jucătoare ale echipei de handbal joacă şi rolul de escorte de lux pentru demnitari”. Evident, în articol nu se pomeneşte niciun nume şi nu se prezintă nicio probă. De ce a fost lansată această mizerie? Există două explicaţii. Una ar fi 100% politică, iar o a doua explicaţie ar fi de natură ceva mai sportivă: echipa de handbal a primit o sponsorizare generoasă din partea primăriei capitalei, iar compania OMV Petrom şi-a manifestat intenţia de a prelua echipa. Chiar şi aşa... de ce trebuia mânjită reputaţia fetelor? Reprezentanţii echipei spun că articolul apărut este o mizerie fără margini. Pentru că tot suntem la Vâlcea, ar trebui să mai spunem şi că, de ieri, au început să apară schimbări în conducerea combinatului. Primul schimbat a fost liderul de sindicat, Mihai Diculoiu. Tot ieri, s-a întrunit Consiliul de Administraţie al Oltchim care a analizat posibilitatea repornirii combinatului. Tot în şedinţa CA a fost înaintată şi propunerea ca noul director al Oltchim să fie Mihai Bălan, în prezent director al CET Govora.

SE CAUTĂ VINOVAŢII În tot acest timp, la Bucureşti se caută vinovaţii pentru eşecul privatizării combinatului. Acuzaţiile au curs din toate direcţiile, reprezentanţii ministerului Economiei şi al Finanţelor fiind blamaţi că nu au tratat cu suficientă seriozitate procesul privatizării Oltchim. Subiectul a creat o oarecare tensiune şi în interiorul USL, ieri, fiind rostite mai multe acuzaţii de o parte şi de alta. Nu au lipsit nici declaraţiile politicianiste. Veşnicul prezent cu declaraţii pe marginea subiectului fiind Adriean Videanu, care a acuzat din nou Guvernul Ponta de eşec. Eh... Se pare că, mai nou, Ponta este de vină şi pentru că Videanu, în timpul mandatului de la Ministerul Economiei, a contribuit la prăbuşirea combinatului. Pe de altă parte, premierul Victor Ponta susţine că Dan Diaconescu a „jucat o carte politică alături de PDL“ în cazul Oltchim pentru a da o lovitură Guvernului USL. „Nu cred că au dat o lovitură atât de mare, dar cred că modul absolut cinic în care şi-au bătut joc de oamenii de acolo s-ar putea să se întoarcă împotriva lor“, a declarat Ponta. El a mai spus şi că Remus Vulpescu nu se va mai ocupa de privatizări la Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI) pentru că s-a lăsat atras în farsa cu Dan Diaconescu la privatizarea Oltchim.