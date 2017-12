Combustibil asigurat pentru încălzire

Înrăutăţirea vremii din ultimele zile determină primăriile din judeţ să consume mai mult combustibil pentru încălzirea tuturor unităţilor de învăţământ, precum şi a altor instituţii din comune care au nevoie de asigurarea unei temperaturi optime derulării actrivităţilor. Primarul comunei Ghindăreşti, Vasile Simion, spune că are asigurat tot combustibilul pentru această iarnă. „Garantat, vom putea trece această iarnă cu lemnele pe care le-am achiziţionat, pentru că avem destule. În plus, am tăiat şi nişte plopi care riscau să cadă şi i-am adăugat la cantitatea de lemne deja cumpărată. Cu banii pe care i-am primit de la Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), 20.000 de lei, şi cu cei 2.500 de lei de la bugetul local, vom reuşi să încălzim şcolile şi Primăria toată iarna, indiferent cât va mai ţine”, a declarat primarul. Fără ajutorul CJC, multe primării, cum este şi cazul comunei Ghindăreşti, nu s-ar fi descurcat să achiziţioneze combustibilul necesar încălzirii unităţilor de învăţământ şi altor instituţii.