Combustie, evacuare și... „pop melodramatic“, cu Robin and the Backstabbers, în Constanța!

Dacă „ne arde radioul în piept“, putem avea întâlnire cu băieții de la Robin and the Backstabbers, vineri, 27 ianuarie, ora 22.00. Nu mai sunt „nivel zero“, (numele primei trupe a lui Robin), și poate că nu toată lumea este de acord cu Backstabbers (înjunghiere, pe la spate), deși îl place pe Robin; cu toate acestea, sunt de ascultat și savurat, în domeniul underground al rock-ului alternativ. Și dacă „o fată mov se aruncă de pe bloc“, putem merge să-i vedem în carne și oase, pentru că „iubirea contează“.

Robin and the Backstabbers este o formație românească de pop melodramatic din București, fondată în 2010. Componența actuală îi cuprinde pe Andrei Robin Proca (voce, chitară), Florentin Vasile (chitară), Eugen Nuțescu (chitară bas), Vladimir Proca (tobe), Radu Moldovan (tobe) și Andrei Fântână (clape, saxofon, acordeon, chitară, muzicuță).

Trupa a fost înființată în anul 2010 la inițiativa lui Andrei Proca, poreclit Robin încă din liceu, după personajul cu același nume ce apare în videoclipul „Paranoid Android” al formației britanice Radiohead. Anterior înființării formației, Robin mai avusese două proiecte, Filament și DJ Robot, și făcuse parte pe perioada liceului dintr-o trupă numită „nivelzero“. În urma unei călătorii întreprinse în munții Călimani, Robin a decis să pună bazele unei formații care să cânte cover-uri după albumul Graceland al cântărețului american Paul Simon, dar acest plan nu s-a mai materializat.

Din componența originală a trupei mai făceau parte Vladimir Proca, fratele mai mic al lui Robin, care cânta pe vremea aceea și în formația Nebulosa,[4] și doi prieteni ai lui Robin, Vlad Feneșan și Florentin Vasile

Formația s-a bucurat de o popularitate ridicată încă de la debut, câștigând Premiul Publicului la ediția din 2010 a competiției Stufstock Newcomers. A concertat în toate orașele semnificative din România (București, Timișoara, Cluj, Galați, Iași, Brașov, Constanța, Târgu Mureș etc.), bifând și o apariție în Republica Moldova, în cadrul festivalului Acoperire Culturală, și a cântat în deschiderea unor formații precum Whitest Boy Alive, Obits, British Sea Power și Reptile Youth.

Robin and the Backstabbers a lansat două albume de studio, Bacovia Overdrive vol. 1: Stalingrad, respectiv Bacovia Overdrive vol. 2: Arhanghel'sk. Ambele albume fac parte dintr-o trilogie care urmează să mai cuprindă Vladivostok. Stalingrad a fost bine primit de către critici, formația câștigând premiul la categoria „Cel mai bun rock alternativ” la On Air Music Awards în 2013, ocazie cu care a primit și premiul pentru artistul anului.[3] Arhanghel'sk a fost primit cu critici mixte.

