Comedie altfel, cu Stela Popescu (Il)

Lupta între bine şi rău nu face victime în „Mamaia”, a cincea colaborare dintre Jesus del Cerro şi MediaPro Pictures şi noua tentativă de blockbuster românesc. Filmul are toate şansele să câştige în sala de cinema publicul de vârsta a treia, intrat într-o periculoasă spirală a tăcerii, când vine vorba despre consumul de producţie românească de cinema. Puterea exemplului care erijează personajul principal Matilda în lider al generaţiei sale se inspiră din experienţa carierei de peste 50 de ani a actriţei Stela Popescu. „Cel mai important lucru pentru un tânăr este să îşi caute chemarea, adică să se înţeleagă pe el, să vadă ce i-ar plăcea să facă. După care, să vadă dacă poate să facă ceea ce îi place. Dacă faci ceea ce îţi place, devii un om bogat pentru că totul ţi se pare uşor. Dar să îţi ajungă şi banii de pe ceea ce îţi place să faci. Aici e secretul! Să faci ce îţi place, dar să trăieşti onorabil”, a conchis Stela Popescu, într-un mesaj dedicat mai tinerilor săi colegi de breaslă. Aflată, în weekend, la Cinema City Constanţa, la proiecţia filmului „Mamaia” în care deţine rolul principal, actriţa a acordat cotidianului „Telegraf” un interviu din care publicăm, astăzi, cea de-a doua parte.

Reporter (R.): Aţi avut de înfruntat anumite prejudecăţi...

Stela Popescu (S. P.): Sigur că da. Am să vă spun precis de ce am făcut atât de puţine filme şi roluri mici: pentru că regizorii s-au temut ca nu cumva personajul să nu se confunde cu mine. Eu am ajuns vedetă foarte de tânără. Am făcut primul film în anul al II-lea de facultate, apoi am făcut televiziune. Am 55 de ani de televiziune şi în principal, divertisment. Stela, artista de comedie, a luat un premiu I pe ţară într-un rol secundar dramatic, în piesa „Turnul de Fildeş”, iar profesorul meu, Iani Cojar, le spunea elevilor lui chiar înainte de a muri: „Uitaţi-vă bine la ea! Ea este actriţă de dramă, joacă comedie, dar de fapt, este o actriţă de dramă. Eu cred că orice actor cu calităţi şi experienţă, cum este a mea, poate să joace şi una şi alta şi să convingă.

R.: Unde vă regăsiţi mai bine, în teatru sau televiziune?

S.P.: Îmi place orice se cheamă reprezentaţie. E deja un mod de a exista. Nu mai pot să mă rup de asta. Fiica mea îmi spune: „Termină, nu mai tot pleca pe drumuri! Stai acasă!”. Eu îi spun însă: „Lasă-mă în pace! Mă fac frumoasă, îmi pun o rochiţă frumoasă, elegantă şi gene false şi mă duc direct la Satu Mare, joc trei spectacole şi vin înapoi acasă şi sunt fericită!”.

R.: V-aţi vedea făcând altceva?

S.P.: Eu pot să fac orice. O colegă mi-a spus să nu mă supăr dacă, după Revoluţie, spectacolele mele nu o să mai aibă succes. Nu am înţeles de ce puteau să nu mai aibă succes, spectacolele de la Boema erau clar anti-comuniste. M-am gândit ce aş face dacă nu o să mai am succes. Orice. Mă pot apuca de design, pot aranja vitrine, dacă vreţi. Eu am vrut, iniţial, să dau examen la Arhitectură, dar eram aşa, mai... proastă la matematică. Dar desenam extraordinar! Ca pionier, mergeam cu desenele mele în străinătate, la expoziţii. Nu mi-e frică dacă nu mă mai cheamă la „artistăraie”, ci fac altceva! Nu pot să stau degeaba. Îi spun fiicei mele: „Gata, săptămâna viitoare sunt liberă”. Şi ea îmi zice: „Nu, nu, găseşti tu ceva”. (râde)

R.: Ce ajută la longevitatea unei cariere, instinctul şi emoţia sau inteligenţa?

S.P: Toate la un loc. Trebuie să fii sincer, harnic, corect. Trebuie să fii şi moral. Un artist este un exemplu. Dacă îşi dă fustele peste cap, pierde enorm. Regret pentru fetele care au talent şi fac asta. Sunt şi fete care n-or să facă niciodată nici teatru, nici film. Apar de câteva ori la televizor şi se termină. Am două exemple de fete cu glasuri frumoase şi care în loc să cânte şi să impresioneze publicul, se mulţumesc să facă tâmpenii, să se dea în spectacol, să se îmbete prin cluburi. Asta nu duce departe. Suntem un popor de oameni morali şi publicul nu acceptă toate aceste prostii.

R.: Cred că sunteţi cea mai în măsură să ne vorbiţi despre simţul umorului la români, înainte şi după Revoluţie.

S.P.: L-au avut întotdeauna. Lipsesc scriitorii de umor. Scriitorii de umor trebuie să aibă o înţelegere clară asupra mersului societăţii. Trebuie să priceapă ei primii cine e bun, cine e rău, cine minte, cine fură. Să acumuleze şi pe urmă să scrie pentru popor. Dacă se scrie pentru interesul poporului, atunci şi publicul înţelege, învaţă şi merge mai departe. De aceea avalanşa asta de... porcărioare, de bancuri proaste. Ce se spune, acum, pe scenă, înainte se spunea eventual la botezuri şi la beţie. Ori din cauză că nu sunt scriitori adevăraţi, majoritatea celor care fac asemenea porcării nu sunt actori, sunt amatori, fără educaţie. Pentru că un actor cu carte şi cu şcoală nu îşi permite să facă aşa ceva. De aceea nici nu sunt foarte mulţi actori în televiziune, pentru că nu îndrăznesc. Teatrele sunt pline de actori foarte buni, dar ei nu ar accepta să joace orice tâmpenie.