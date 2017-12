Comercianţii constănţeni de mobilă nu respectă drepturile clienţilor

În perioada 11 - 20 februarie, Inspectoratul Regional pentru Protecţia Consumatorului (IRPC) Constanţa, a efectuat o serie de controale la comercianţii de mobilă, saltele, lenjerie de pat, plăpumi, pilote, pături şi perne. Au fost controlaţi, în total, 60 de agenţi economici din cele trei judeţe subordonate IRPC, Constanţa, Tulcea şi Brăila. „La Constanţa au fost controlaţi 33 de operatori, dintre care 32 au fost găsiţi cu nereguli. Este vorba despre lipsa etichetelor. De asemenea, a mai fost un caz, în care un magazin de mobilă a oferit termen de garanţie de un an pentru un produs, fără a specifica însă condiţiile în care clientul poate beneficia de aceasta. În plus, potrivit legislaţiei, termenul de valabilitate pentru astfel de bunuri trebuie să fie de minim doi ani. Se întîmplă însă destul de des ca micii producători de mobilă să nu respecte această prevedere şi să acorde garanţia pentru un an. Deficienţe în ceea ce priveşte calitatea produselor nu au fost găsite”, a declarat purtătorul de cuvînt din cadrul IRPC, Rodica Mocanu. Pe toate cele trei judeţe, au fost aplicate 39 de amenzi contravenţionale, în valoare de 65.500 de lei, dintre care 33.000 de lei doar în Constanţa. „Am primit reclamaţii de la consumatori privind mobila, însă în majoritatea cazurilor vina aparţinea comercianţilor, celor care vindeau marfa. Ei sînt responsabili pentru deficienţele produselor în faţa clienţilor. Cele mai multe plîngeri priveau dimensiunile pieselor de mobilier făcute la comandă, acestea necorespunzînd cu ceea ce plătise clientul. Indicat în asemenea cazuri este întocmirea unui precontract, în care să fie specificate toate elementele mobilei comandate, inclusiv dimensiunea”, a afirmat inspectorul şef din cadrul Oficiului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului (OJPC), Gheorghe Trandafir.