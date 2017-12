Comerţul, HoReCa şi imobiliarele - „regii” insolvenţei

TREI ANI DE TRISTĂ AMINTIRE Peste 23.600 de companii au intrat în insolvenţă, în 2012, în creştere cu 10% faţă de 2011, respectiv cu 20% faţă de 2010, se arată într-o analiză a Coface România, care a cuprins 30.484 de firme. O notă - având în vedere întârzierile la înregistrarea procedurilor de insolvenţă, care pot varia între una şi patru săptămâni, numărul real al incapacităţilor de plată nou deschise anul trecut este mai mare, de 25.000 - 25.500, astfel că avansul real faţă de 2011 este de circa 17 - 18%. „Pentru al treilea an consecutiv, primele zece sectoare în care se înregistrează cel mai mare număr al firmelor aflate în insolvenţă au rămas neschimbate. Au existat, ce-i drept, mici modificări ale ordinii, de una - două poziţii. Astfel, dacă în 2010 comerţul cu amănuntul avea un număr similar de insolvenţă cu sectorul comerţului cu ridicata şi distribuţiei, în ultimii doi ani s-a detaşat. Numai în primele nouă luni din 2012, în comerţul cu amănuntul au fost peste 2.5010 insolvenţe noi. De asemenea, am observat şi o tendinţă de concentrare în primele trei, respectiv cinci sectoare. Astfel, primele trei segmente „asigură” jumătate din totalul insolvenţelor, iar primele cinci au o pondere de aproape 70%”, spun cei de la Coface România. Anul trecut, cele mai mari boom-uri de insolvenţe au fost în comerţul cu amănuntul (plus 62%), imobiliare (38%), hoteluri şi restaurante (48%), activităţi prestate în principal întreprinderilor (35%) şi transporturi (25%). De cealaltă parte, singurele sectoare în care numărul intrărilor în incapacitate de plată a scăzut au fost poşta şi telecomunicaţiile (-19%) şi producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, apă şi gaze (-14%).

PRESIUNE PE CONTURILE FIRMELOR Potrivit Coface, distribuţia teritorială a insolvenţelor a suferit modificări importante, în 2012 - astfel, cele mai afectate trei zone (Sud-Est, Sud şi Nord-Vest) au cuprins aproximativ jumătate din totalul procedurilor şi au marcat creşteri cu două cifre (17, 20, respectiv 10%). Singurele zone în care numărul insolvenţelor a scăzut au fost municipiul Bucureşti (-9,44%) şi Nord-Est (-10,96%). „Interesant este că valoarea financiară a firmelor care nu şi-au mai putut achita datoriile a urcat în 2012. Tocmai de aceea a crescut puternic şi cifra de afaceri aferentă insolvenţelor. Totuşi, durata de încasare a creanţelor s-a redus, întrucât IMM au o capacitate financiară mai bună decât a microîntreprinderilor (clienţii uzuali ai buletinului insolvenţei - n.r.)”, notează cei de la Coface. Ei concluzionează că presiunile pe cash flow-ul firmelor româneşti se vor menţine şi în 2013, făcându-le mult mai vulnerabile la eventualele şocuri interne şi externe, astfel că ne putem aştepta la încă un an de creştere a numărului de insolvenţe.