Comerțul la sat, o mină de aur neexploatată

10:39:59 / 28 Noiembrie 2017

satul romanesc

articol complet in afara realitatii ,ce afaceri sa faci la tara cand si painea se ia pe caiet in contul alocatiilor de copii.geniule in ale condicii (probabil de ...reclamatii) da o raita pe la tara inainte sa te avanti cu capul inainte