Comerțul online crește mai repede decât Făt Frumos

Piaţa de e-commerce va ajunge până în 2020 la trei miliarde euro, de la două miliarde în prezent, potrivit studiilor realizate de PayU, în condițiile în care o comandă medie de e-retail ajungea anul trecut la 260 lei, iar acum este de 320 lei. „Sectorul are o dezvoltare sănătoasă, 2016 fiind primul an în care marii „facturieri“ au avut o strategie bine definită de intrare în online. Iar plata facturilor va tot crește. Noi am procesat aproape 1,3 miliarde lei în ianuarie - iulie, în urcare cu 68% față de același interval din 2015. Românii încep să aibă încredere în comerţul online și în jucătorii din sector“, spun cei de la PayU. Comparativ, în Polonia, 20 - 30% din populaţie foloseşte un instrument de plată electronic, iar piaţa de retail online este de şapte ori mai mare decât cea din România, ajungând la aproximativ 11 miliarde dolari.