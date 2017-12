Comisarul european pentru Energie cere Rusiei să nu blocheze proiectul Nabucco

Comisarul european pentru Energie, Gunther Oettinger, a cerut Rusiei să nu exercite presiuni pentru blocarea proiectului Nabucco. Aflat la o conferinţă de presă la Berlin, ieri, el a cerut Rusiei să nu preseze statele din Asia Centrală, potenţiali furnizori de gaz pentru Nabucco sau ţări de tranzit. El a spus că UE apreciază Rusia ca un furnizor de energie şi ca partener dar, în cazul în care Europa primeşte gaz de la state terţe, este mai bine să fie folosite cele mai scurte rute decât ca aceste transporturi să treacă prin Rusia. Oettinger a mai spus că Nabucco şi proiectul rival South Stream, susţinut de Rusia, nu sunt comeptitori direcţi, ceea ce contrazice o declaraţie făcută în noiembrie. El a recunoscut în noiembrie că cele două proiecte sunt rivale, prima astfel de recunoaştere din partea unei instituţii UE. În ianuarie, UE a făcut un pas extrem de important cu Azerbaidjanul, pe tema furnizării de gaz către Uniune şi pentru dezvoltarea Coridorului Sudic.

Proiectul Nabucco, susţinut de UE, va avea 3.300 kilometri lungime şi va permite din 2014 transportarea a 20-30 de miliarde de metri cubi de gaz pe an, din Caucaz spre Europa, Rusia fiind ocolită. Costul este evaluat la 7,9 miliarde de dolari. Principala problemă a Nabucco o constituie însă furnizorii săi de gaz. South Stream, susţinut de Rusia, va lega Rusia de Europa, pe sub Marea Neagră şi va transporta 35% din gazul rusesc destinat Europei, din 2015. Capacitatea sa va fi de 63 de miliarde de metri cubi de gaz pe an. Costul este evaluat la 25 de miliarde de euro iar problemele pe care le întâmpină sunt în primul rând de natură tehnologică.