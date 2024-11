Comisarul european Ylva Johansson: Mă aştept ca România şi Bulgaria să adere deplin la Schengen la 1 ianuarie 2025

Comisarul european pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, s-a declarat convinsă, marţi, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, că România şi Bulgaria "se vor bucura de toate avantajele Spaţiului Schengen" începând de la 1 ianuarie anul viitor.

"Gândiţi-vă cât de departe am ajuns. Acum cinci ani, extinderea Schengen nu se găsea pe agendă. Atunci când am început mandatul, Croaţia, Bulgaria şi România erau blocate în anticameră, chiar dacă erau pregătite. Comisia a spus că erau pregătite. Noi am spus de 13 ani. Parlamentul a spus că sunt pregătite, dar Consiliul în continuare trebuia să ia decizia în acest sens", a reamintit oficialul european.