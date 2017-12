Comisarul... Lăzăroiu

REACŢII POST NUMIRE. Reacţiile după instalarea noului ministru în fotoliul Muncii încă curg gârlă şi deloc în favoarea noului venit în Guvern. Preşedintele Consiliul Naţional al PSD, Adrian Năstase, recunoaşte inteligenţa lui Sebastian Lăzăroiu, dar nu-l consideră potrivit pentru \"jobul\" din fruntea Ministerului Muncii. \"Nu cred că Guvernul actual şi noi toţi până la urmă avem timp ca Lăzăroiu să înveţe funcţia de ministru pentru problemele muncii\", a spus Năstase, care crede că ar fi fost mai potrivit un om cu experienţă în domeniu. \"Pare mai curând că este trimis de către Băsescu în calitate de comisar pentru supravegherea lui Emil Boc, care nu vrea să-şi dea demisia\", a mai spus liderul PSD. Mai mult, Năstase crede că lipsa de experienţă a lui Lăzăroiu şi-ar putea spune cuvântul şi acesta ar putea lua decizii greşite. Nici liderul senatorilor PNL, Puiu Haşotti, nu vede cu ochi buni numirea lui Lăzăroiu în fruntea Ministerului Muncii. \"Sebastian Lăzăroiu este omul potrivit la locul unde habar nu are. Nu are niciun fel de competenţă în acest domeniu. Este o dovadă în plus că acest guvern este o jucărie jalnică în mâinile preşedintelui Traian Băsescu\", a declarat Haşotti. Senatorul consideră că nici Sulfina Barbu, alt nume vehiculat pentru fotoliul Muncii, nu ar fi fost mai bună. \"PDL duce o cruntă lipsă de cadre! Băsescu se joacă cu PDL. Numai că se joacă cu destinele românilor. O să meargă la fel de prost ca pe vremea lui Nelu Botiş\", a mai spus Haşotti.

LISTA CU RECOMPENSAŢI. Sebastian Lăzăroiu face parte din lista cu apropiaţi ai preşedintelui ţării care au fost recompensaţi cu funcţii cheie. Într-un top întocmit de cotidianul.ro reies multe alte nume de la Cotroceni promovate în funcţii sus puse, precum: Bogdan Tătaru Cazaban, Teodor Baconschi, Emil Boc, Elena Gabriela Udrea, Monica Iacob Ridzi, Cătălin Marian Predoiu, Cristian Preda, Traian Radu Ungureanu, Daniel Funeriu, Theodor Stolojan, Bogdan Chiriţoiu, Bogdan Mănoiu, Monica Macovei, Ion Pascu, Maria Ciobanu ... şi lista ar putea continua.