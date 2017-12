Comisia anti-birocrație taie hârtii de zor. Ce proceduri au dispărut

09:07:20 / 11 Iulie 2016

Mai multa vorba decat realzari.Ce sa schimbat la czier ?Nu mai platesti 2 lei?Cauta cerere,stai la coada findca nu o da oficiul.completeaz-o cu datele care deja sunt in C.I.stai la coada sa platesti taxa care nu s-a scos,stai la alta coada sa predai cererea ,vino in alta zii sa ei formularul.Pai nu sa simplificat nimic.De ce trebuie cerere?CNP-ul e unic nu era suficienta prezenta C.I ?De ce te intereseaza de ce vreau eu cazier ?Daca am venit acolo intreabama la ce imi trebuie i-ti spun tu notezi si gata .Ca doar nu vin de placere acolo.De ce i-mi trebuie cazier cand scot nepotul din tara .Numai in Romania cere asa ceva.Daca nu am cazierul bun nu pot circula cu nepotul in alta tara?De ce i-mi trebuie permis graniceresc sa pescuiesc.Daca sunt din Constanta care este oras de granita de ce ma pui pe drumuri.Daca turistul din Brasov sta pe dig langa mine cand dau la peste de ce nu ii ceri si lui PG.Sunt multe lucruri anacronice inca de facut inRomania asa ca ce sa facut e numai praf in ochii nostri.