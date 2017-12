Comisia de apărare solicită raportul MAI cu privire la accidentul aviatic din Constanța

Președintele Comisiei de apărare din Senat, Corneliu Dobrițoiu, a declarat, astăzi, că acest for a decis să solicite de la Guvern raportul Ministerului de Interne cu privire la gestionarea accidentului aviatic din Constanța, urmând ca apoi să se decidă dacă vor avea loc audieri. Dobrițoiu a fost întrebat dacă va fi deschisă o anchetă parlamentară în cazul accidentului aviatic din Constanța. ”Senatorii au decis să solicite mai întâi raportul Ministerului de Interne vis-a-vis de tragedia aviatică și în funcție de elementele care vor fi suprinse în raport vom lua o decizie”, a răspuns președintele Comisiei de apărare. El a menționat că posibile audieri ale responsabililor de gestionarea accidentului se vor decide după studierea raportului Ministerului de Interne. ”Acest lucru (audieri, n.r.) se va putea face după ce vom avea întreaga imagine suprinsă într-un document oficial al Guvernului”, a mai spus Dobrițoiu. Un elicopter SMURD s-a prăbuşit, luni, în lacul Siutghiol, în urma accidentului pierzându-şi viaţa toate cele patru persoane aflate la bord - pilotul, copilotul, un medic şi o asistentă medicală. Operațiunile de căutare a victimelor au durat peste 12 ore, prima victimă, doctorița aflată în elicopter, fiind găsită după aproximativ 45 de minute, iar ultima victimă, asistenta medicală, în jurul orei 04.30 dimineața. Secretarul de stat în MAI Raed Arafat a declarat, marţi, la Spitalul Judeţean din Constanţa, că la Ministerul de Interne se pregăteşte o analiză a modului în care s-a intervenit în cazul elicoperului SMURD care s-a prăbușit în lacul Siutghiol, dar informațiile de până acum arată că s-a intervenit în timp util. ”Din timpii pe care îi am și care au fost dați, da, nu există mai repede decât atât să intervii în condițiile organizării existente, care a permis ca sub 16 minute să ai toate echipajele de intervenție la fața locului. Avem apelul la 16.11 și la 16.30 deja era toată lumea acolo și șefa SMURD a spus că atunci când a sosit la fața locului, adică la 16.35-16.40, pe apă erau deja două ambarcațiuni ale pompierilor”, a declarat Arafat, întrebat dacă el consideră că s-a intervenit la timp.