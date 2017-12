Comisia de Cod electoral: Partidele se vor putea împrumuta cu bani de la persoane fizice şi juridice

Partidele politice se vor putea împrumuta cu bani de la persoane fizice şi juridice, potrivit proiectului de lege privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, adoptat de Comisia de Cod electoral. Proiectul de lege permite partidelor politice să contracteze împrumuturi în bani de la persoanele fizice și juridice, dar numai prin acte autentice notariale sub sancțiunea nulității absolute, însoțite de documente de predare - primire, în contract prevăzându-se modul și termenul de restituire a acestora. Proiectul prevede că împrumuturile care au o valoare mai mare de 100 de salarii de bază minime brute pe țară se supun condițiilor de publicitate. Pe de altă parte, proiectul interzice acordarea de împrumuturi de către partidele politice, alianțele politice sau electorale și candidații independenți către persoanele fizice. Proiectul mai prevede că sumele de bani care fac obiectul împrumuturilor primite de către un partid politic într-un an fiscal nu pot depăși 0,025% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv. Totodată, proiectul prevede că sumele de bani care fac obiectul împrumuturilor primite de către un partid politic de la o persoană fizică într-un an pot fi de până la 200 de salarii de bază minime brute pe țară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv. În acelaşi timp, proiectul de lege stipulează faptul că sumele de bani care fac obiectul împrumuturilor primite de către un partid politic de la o persoană juridică într-un an pot fi de până la 500 de salarii de bază minime brute pe țară, la valoarea existentă la 1 ianuarie a anului respectiv. O altă prevedere importantă vizează faptul că donațiile în bani a căror valoare depășește zece salarii de bază minime brute pe țară se vor efectua numai prin conturi bancare. Partidele politice au obligația de a publica în Monitorul Oficial lista persoanelor fizice și juridice care au făcut în anul fiscal precedent donații a căror valoare cumulată depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară, lista persoanelor fizice și juridice care au acord împrumuturi a căror valoare depășește 100 de salarii de bază minime brute pe țară, precum

și suma totală a donațiilor confidențiale, respectiv suma totală a împrumuturilor cu o valoare de sub 100 de salarii de bază minime pe țară primite, până la data de 30 aprilie a anului următor.