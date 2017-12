Comisia Europeană urmăreşte evoluţia crizei biletului

Comisarul european pentru multilingvism Leonard Orban a atras atenţia, vineri, într-o conferinţă de presă, că dezbaterile de la Bucureşti privind criza legată de biletul adresat de premierul Călin Popescu Tăriceanu şefului statului sînt analizate cu maximă atenţie de Bruxelles: „La nivelul Comisiei Europene se analizează cu maximă atenţie, dar reacţiile nu sînt rapide, ci calculate. Dezbateri, discuţii politice există în toate statele membre, problema este ca acestea să nu împiedice, să nu împieteze evoluţia reformelor”. Comisarul european a precizat, în acest context, că un stat membru al UE are mai multe şanse de a fi influent la nivelul UE dacă nu are probleme, inclusiv probleme de politică internă. Orban a precizat că vizita sa în România - comisarul european s-a aflat la prima sa vizită în România în această calitate - nu este determinată de situaţia politică actuală, ci are la bază obiectivele sale profesionale. El a făcut un apel la autorităţile române pentru a reactualiza strategia de comunicare a României pe problematica europeană, în contextul aderării la UE, precizînd că acest lucru se impune dat fiind faptul că o parte dintre activităţile de comunicare ale Delegaţiei Comisiei Europene în România, devenită după aderare Reprezentanţă, vor fi transferate treptat statului român. Orban a precizat că statul român va trebui, pe viitor, să îşi asume responsabilităţi legate de comunicarea pe problematica europeană: „Este important să se înţeleagă că tematica europeană este internă României, nu externă. Lansez un apel ca în cel mai scurt timp să se reactualizeze strategia de comunicare şi să se clarifice responsabilităţile în comunicare pe teme europene. Comisia Europeană aşteaptă să identifice cu claritate partenerii români" el. Mai mult, Orban a făcut un apel în sensul ca autorităţile române „să nu uite că România a devenit stat membru, să nu pună sub semnul întrebării eforturile şi paşii făcuţi şi să continue aceşti paşi”.