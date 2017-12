Comisia Europeană va premia 12 proiecte de participare civică

Comisia Europeană a selectat 12 proiecte referitoare la participarea civică, ce vor fi premiate cu Stelele de Aur pentru cetăţenie europeană activă, în cadrul unei ceremonii care va avea loc la Bruxelles, arată un comunicat din partea Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile. Comisarul european pentru Educaţie, Formare Profesională, Cultură şi Tineret, Ján Figel, care va acorda aceste premii în 2008, a declarat că Europa are nevoie de implicare şi de opinia cetăţenilor, iar cîştigătorii Stelelor de Aur demonstrează că există iniţiative sistematice care arată cum cetăţenii se mobilizează pentru chestiuni relevante pentru ei.

Juriul din acest an este unul extern, compus din şapte membri şi prezidat de Hannu Takkula, membru al Parlamentului European şi vicepreşedinte al Comisiei PE pentru Cultură şi Educaţie. Printre membrii juriului s-au numărat Brenda King din partea Comitetului Economic şi Social European şi Keith Walters din partea Comitetului Regiunilor. “Am avut ocazia de a analiza proiecte de calitate şi de a identifica printre acestea pe cele care au reflectat obiectivul programului Europa pentru cetăţeni şi care, în acelaşi timp, puteau fi utilizate în continuare pentru a încuraja eforturi similare în domeniu”, a declarat preşedintele juriului, Hannu Takkula, adăugînd că “în acest an, în tandem cu Anul European al Dialogului Intercultural, am selectat trei proiecte care se bazează pe experienţele istorice ale generaţiilor trecute şi care educă generaţiile viitoare, învăţîndu-le cum să devină tolerante şi deschise”.

Stelele de Aur sînt decernate în fiecare an, în cadrul programului Europa pentru Cetăţeni, care se adresează societăţii civile organizate şi, în sens mai larg, cetăţenilor de rînd. Acest program UE, între cele mai importante în domeniul cetăţeniei active, este conceput să stimuleze implicarea cetăţenilor în construirea Europei. În acest scop, pentru anul 2008 este disponibil un buget de aproximativ 27 de milioane de euro. Ceremonia decernării Stelelor de Aur va avea loc la data de 13 noiembrie 2008, la Bruxelles. Ea va fi deschisă publicului, pe bază de înscriere.