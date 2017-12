Comisia Europeană vopsește în roz prognoza economică a României

Activitatea economică este aşteptată să se redreseze modest, iar în 2013 creşterea PIB-ului României va ajunge la 1,6%, se arată în raportul de primăvară al Comisiei Europene, prezentat vineri. „ Motorul creşterii economiei va continua să fie cererea pe plan intern, dar și investiţiile urmează să aibă o contribuţie-cheie. În plus, investiţiile publice ale ţării ar trebui să fie sprijinite de o îmbunătăţire a absorbţiei fondurilor de la UE“, se arată în raport. Creşterea PIB-ului României va accelera la 2,2%, în 2014, deoarece reformele structurale implementate în producţie şi piaţa forţei de muncă încep să-şi arate roadele, estimează analiștii CE. În plus, economia ar putea fi sprijinită și de o evoluție favorabilă a agriculturii. Pe de altă parte, un risc la adresa creșterii îl reprezintă încetinirea peste așteptări a creditării din piața internă. Revenind la aspecte pozitive, analiștii Comisiei notează că rata angajărilor a crescut peste aşteptări, în 2012, cu 1,9%, comparativ cu 2011: „Totuşi, îmbunătăţirea nivelului angajărilor permanente a fost contrabalansată de o tendinţă negativă în rândul liber profesioniştilor“. Pentru anul în curs, CE estimează un deficit bugetar de 2,6% din PIB și o datorie publică stabilizată sub nivelul de 39% din PIB. Nu în ultimul rând, în raportul de primăvară, Comisia Europeană a diminuat și nivelul estimat al inflației pentru 2013, de la 4,6 la 4,3%: „Deși creșterea prețurilor se va tempera în a doua jumătate a anului, inflația din România va rămâne, în următorii doi ani, cea mai mare din Uniunea Europeană“.