Comisia juridică a avizat favorabil cererea de reţinere şi arestare preventivă a lui Marko Attila

Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a aprobat, astăzi, cererea Parchetului de încuviinţare a reţinerii şi arestării preventive a deputatului UDMR Marko Attila. ”Cu privire la reţinere au fost 17 voturi pentru, un vot împotrivă, o abţinere şi un vot nul, iar cu privire la arestare au fost 16 voturi pentru arestare, unul împotrivă şi un vot nul”, a anunţat vicepreşedintele comisiei, deputatul PSD Ciprian Nica. El a spus că membrii comisiei nu au reuşit să discute cu deputatul UDMR, la comisie fiind reprezentat de doi avocaţi, care au precizat că Marko Attila se află în Ungaria. ”Nu am reuşit să vorbim cu deputatul. Au venit în schimb reprezentanţii domniei sale, două doamne avocat. Mi-au spus în felul următor: dânsul e află în Ungaria, comunică cu Parchetul prin avocaţi şi cu avocaţii comunică prin e-mail. Are un mesaj că nu se sustrage reţinerii sau arestării, pentru că vrea să-şi dovedească nevinovăţia. Prin urmare, bănuiesc, că la Parchetul de pe lângă ICCJ atunci când se va face cererea DNA de arestare, va merge doamna avocat, însoţită de asistentă şi îi va susţine cauza”, a mai spus Nica. El a adăugat că membrii Comisiei juridice au trimis comunicarea privind discutarea în comisie a cererii DNA la grupul parlamentar, la domiciliul şi adresa de e-mail comunicate la Cameră. Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a trimis, săptămâna trecută, la Comisia juridică a doua cerere de încuviinţare a arestării preventivă a deputatul UDMR Marko Attila, comisia având termen până astăzi pentru a întocmi raportul, iar plenul se va pronunţa, probabil, miercuri. Secretarul BP al Camerei, Marcel Ciolacu a precizat că dosarul are 11 volume şi că Biroul Permanent de mâine va stabili, probabil, ca raportul comisiei să fie discutat în plenul de miercuri. Camera Deputaţilor a mai votat în 2 decembrie o altă cerere a ministrului Justiţiei pentru arestarea preventivă a deputatului UDMR, în dosarul retrocedărilor ”Bica 2”, iar Marko Attila fiind plecat din ţară. El a solicitat, printr-o scrisoare, la sfârşitul lunii februarie, să i se trimită dosarul, fiind în continuare plecat din ţară, însă conducerea Camerei Deputaţilor nu a făcut un demers în acest sens, pentru că nu avea atribuţii.