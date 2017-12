Comisia juridică a Senatului - raport pozitiv pentru proiectul Legii de aprobare a OUG 14

Senatorii din Comisia juridică au adoptat luni în unanimitate un raport favorabil asupra OUG 14, actul normativ urmând să ajungă în plenul Senatului marți. Două amendamente au fost admise și două respinse, fiind vorba de detalii privind corelarea unor texte. ''O modificare la art. 25, alin. 5 şi la art. 215 indice 1. E vorba de detalii tehnice'', a explicat președintele Comisiei, Șerban Nicolae. La începutul ședinței dedicată OUG 14 de aprobare a OUG 13 privind modificarea Codurilor penale, PNL a propus introducerea pe ordinea de zi și a ordonanței 13. ''O să vă rog să luați în considerare suplimentarea ordinii de zi cu ordonanța 13. La Comisia de constituționalitate s-a discutat despre ambele acte normative. Una a primit respingere, alta a fost adoptată cu amendamente și cred că este important să le gestionăm împreună, să le discutăm împreună la aceeași comisie, existând un risc destul de mare să dăm un semnal prost dacă am discuta și am dezbate astăzi și am adopta cu sau fără amendamente exclusiv ordonanța 14. Există o temere reală ca adoptându-se ordonanța 14 astăzi și urmând să fie votată în plenul Senatului cât de curând, urmându-și procedura legislativă, lăsăm o breșă pentru a putea fi activate ulterior dispozițiile ordonanței 13'', a cerut senatorul PNL Alina Gorghiu în timpul dezbaterilor.

Senatorul PSD Șerban Nicolae a explicat că un calendar pentru dezbaterea ordonanței 13 a fost deja stabilit de Biroul Permanent. Propunerea a fost respinsă de membrii comisiei.

OUG 13 se află pe ordinea de zi a Comisiei juridice pentru ședința de marți, ora 15,00, după plenul în care se va vota OUG 14. Forul decizional este Camera Deputaților.