Comisia juridică dezbate de mâine insolvenţa persoanei fizice

Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a decis, astăzi, să convoace Comisia juridică, începând de mâine, pentru a elabora raportul la proiectul legii insolvenţei persoanei fizice, Valeriu Zgonea precizând că plenul va fi convocat săptămâna viitoare, în 24 de ore de la finalizarea raportului. Şedinţa de mâine a Comisiei juridice va începe la ora 10.00, dezbaterile urmând să continue până săptămâna viitoare. Preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, a precizat că nu se putea convoca acum sesiunea extraordinară deoarece nu există un raport pentru proiectul insolvenţei persoanei fizice, dar în 24 de ore de la finalizarea acestui raport va fi convocată o sesiune extraordinară a Camerei. “În conformitate cu solicitarea grupului PNL, am convocat şedinţa Biroului Permanent de astăzi cu două puncte pe ordinea de zi, primul, legea insolvenţa persoanei fizice. Neavând un raport, nu putem să convocăm o sesiune extraordinară a Parlamentului, pentru că nu avem un raport al comisiei. Astăzi am aprobat, începând cu mâine, la ora 10.00, joi şi vineri program pentru Comisia juridică doar pe legea insolvenţei persoanelor fizice. Săptămâna viitoare, Comisia juridică are patru zile aprobate de lucru la sfârşitul lunii decembrie pentru a lucra. În funcţie de cum fac raportul, a doua zi, în 24 de ora vom convoca o sesiune extraordinară a Parlamentului. Dacă termină luni seara sau marţi seara, înseamnă miercuri, dacă termină miercuri, înseamnă joi”, a explicat Zgonea. Biroul Permanent al Camerei a mai decis să se convoace pentru miercuri, la ora 11.00, Comisia de buget, la solicitarea preşedintelui comisiei, pentru a discuta despre situaţia creată prin creşterea bruscă a francului elveţian în raport cu euro şi leu. “A doua solicitare a fost din partea Comisiei buget-finanţe de a discuta mâine, la ora 11.00, cu privire la problema care a apărut în România legată de credite care sunt luate în moneda francului elveţian. Domnul preşedinte Ştefan Viorel mi-a solicitat această chestiune, am aprobat-o, pentru că este în afara programului de lucru al comisiei”, a spus Zgonea.