Comisia SIPA - raport devastator pentru Monica Macovei

Comisia parlamentară de anchetă privind desfiinţarea DGPA a acordat joi vot favorabil raportului final în urma finalizării activităţii acestui for, concluzia prezentată de preşedintele Comisiei, Viorel Salan (PSD), fiind că desfiinţarea DGPA s-a făcut cu încălcarea normelor de tehnică legislativă.

”Hotărârea de Guvern 127/2006 s-a făcut cu nesocotirea atât a normelor de tehnică legislativă, cât şi a actelor normative circumscrise securităţii naţionale, creându-se astfel riscuri şi vulnerabilităţi la adresa securităţii naţionale”,a declarat pentru MEDIAFAX Viorel Salan.

El a mai spus că în fostul ministru al Justiţiei Monica Macovei ”a urmărit să demonstreze ineficienţa DGPA”.

”Pe parcursul anul 2005 ministrul Justiţiei în exerciţiu a căutat să demonstreze ineficienţa DGPA prin realizarea unui control inopinat în ianuarie 2005 şi prin executarea unei misiuni de audit de Ministerul Apărării Naţionale pe baza unui protocol de colaborare instituţională. Acest protocol s-a încheiat fără temei legal şi cu încălcarea normelor de drept referitoare la efectuarea auditului public intern”, a declarat Viorel Salan.

Raportul, care va fi înaintat Birourilor permanente reunite, a fost votat de membrii Comisiei cu nouă voturi ”pentru” şi două ”împotrivă” (PNL şi USR).

Potrivit lui Viorel Salan, a fost solicitată audierea a 57 de persoane, dintre care s-au prezentat în faţa comisiei 46, patru au transmis răspunsuri scrise, iar şapte persoane au refuzat să se prezinte la audieri.

Tudorel Toader: "Actele care fac referire la viaţa privată vor fi distruse, iar cele secrete vor fi desecretizate"

Ministrul Justiției,Tudorel Toader, a afirmat joi la Timişoara, în cadrul unei conferinţe de presă organizate la Prefectura Timiş, că a vizitat personal arhiva SIPA, după ce a fost înfiinţată comisia specială care are ca scop inventarierea documentelor.

”Povestea cu arhiva SIPA este veche, dar încă nu este clarificată. Eu, când am devenit ministru al Justiţiei, ştiam că există arhiva şi că sunt dezbateri. Am promovat o Hotărâre de Guvern prin care am solicitat să constituim o comisie specială cu certificat ORNISS şi să vedem şi noi ce este în arhivă. Guvernul a adoptat hotărârea, iar eu am acces în baza legii, aşa că m-am dus cu comisia şi am intrat în arhivă. Când s-a deschis uşa la arhivă, prima dată am văzut teancul de cărţi de muncă ale foştilor angajaţi din penitenciar care se pensionaseră, dar cartea de muncă stătea în arhivă şi nu putea să dovedească vechimea”, a declarat ministrul Justiţiei.

De asemenea, Tudorel Toader a precizat că membrii comisiei speciale au la dispoziţie trei ani pentru a inventaria documentele existente în arhiva SIPA, iar că actele care fac referire la viaţa privată vor fi distruse, iar cele secrete vor fi desecretizate.