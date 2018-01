Comisia specială se întruneşte pentru discutarea amendamentelor pe legile Justiției

13:25:50 / 18 Decembrie 2017

Partid de penali..

Astia sunt disperați cu legile justitiei.. De un an de zile doar asta incearca sa faca , sa modifice legile in favoarea lor... Zero barat la investitii.. Un calcul simplu arata ca a dat 5 lei la pensie dar s-au scumpit toate ... Nu le prezic un viitor linistit... Rabdarea poporului are limite...