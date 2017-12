Comisia Tehnică a FRF consideră că Daum trebuie să plece

La solicitarea președintelui FRF, Comisia Tehnică s-a reunit luni dimineață și a analizat situația selecționerului echipei naționale de seniori a României. La finalul ședinței, președintele Comisiei Tehnice și directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, a declarat: „Au avut loc o evaluare și o dezbatere privind situația echipei naționale. Apoi, atât membrii cu drept de vot ai comisiei prezenți astăzi (n.r. - luni), cât și cei absenți, prin telefon, s-au pronunțat cu privire la posibilitatea ca actualul staff al echipei naționale să continue până la finalul campaniei de calificare sau ca președintele FRF să înceapă negocierile pentru rezilierea contractului. Ionuț Badea și Christos Papadopoulos, ca membri ai staff-ului primei reprezentative, n-au participat la vot. Majoritatea a votat pentru demararea procedurilor de reziliere a contractului. Ulterior, fiecare membru cu drept de vot a propus variante pentru un viitor selecționer”.

Recomandarea de reziliere a contractului lui Christoph Daum va fi supusă validării în prima ședință a Comitetului Executiv.

Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a avut o întâlnire cu președintele Comisiei Tehnice la finalul ședinței, în urma căreia a prezentat direcția de acțiune pentru perioada următoare. „În urma propunerii Comisiei Tehnice, voi demara procesul de negociere a rezilierii contractului domnului Daum și, ulterior, negocierile privind desemnarea noului selecționer, în baza propunerilor primite de la președintele Comisiei Tehnice”, a spus Burleanu.

Înainte de meciul Muntenegru - România 1-0, de lunea trecută, Christoph Daum susținea că nu se gândește la varianta demisiei, mai ales că i s-a cerut să plece de la națională încă de acum jumătate de an. „Sunt mai mult concentrat pe performanța sportivă, nu pe demisie. Aud această întrebare de jumătate de an, mi-a crescut barba de când o aud!”, declara atunci selecţionerul României. După înfrângerea de la Podgorica, România nu mai are nicio șansă de a ajunge la turneul final al Campionatului Mondial de anul viitor, din Rusia.

Noul selecționer ar prelua naționala și pentru ultimele două jocuri din aceste preliminarii, cu Kazahstan și cu Danemarca. Numele vehiculate ca înlocuitor al lui Daum sunt Cosmin Contra (antrenor la Dinamo București), Dan Petrescu (antrenor la CFR Cluj) și italianul Walter Zenga.