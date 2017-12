Comisie judeţeană pentru evaluarea riscului nuclear

Catastrofa nucleară din Japonia ar fi trebuit să pună în alertă autorităţile române, având în vedere că şi în România, la Cernavodă, funcţionează o centrală nucleară. Din nefericire pentru locuitorii din Cernavodă, nimeni de la nivelul instituţiilor centrale nu a mişcat un deget, singurii care au tras semnalele de alarmă fiind reprezentanţii mass media. La nivel local, problemele legate de riscul nuclear au fost semnalate încă din 2004 de preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, prin numeroase memorii către miniştrii Economiei. “Am solicitat să ne spună de ce nu există un plan de urgenţă în caz de accident nuclear. Am cerut lămuriri referitoare la incidentul din 2003, când Dunărea a atins un minim istoric, şi au fost mari dificultăţi în procesul de răcire a reactoarelor, existând atunci un pericol ridicat, dar totul a fost pus sub tăcere la momentul respectiv. Am solicitat mai multe informaţii prin care eu, preşedinte al CJC, ca reprezentant al cetăţenilor judeţului Constanţa, să pot face ceea ce depinde de noi. Din păcate, până când nu a fost catastrofa din Japonia, nimeni nu a băgat în seamă aceste memorii”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. Mai mult decât atât, fără a avea o analiză bazată pe informaţii reale, Ministerul Sănătăţii decidea, la începutul acestui an, desfiinţarea Spitalului Cernavodă. “Despre ideea ministrului Sănătăţii de a desfiinţa spitalul de la Cernavodă putem spune că a fost punctul de plecare al acestei comisii. Noi am susţinut de atunci că este aberantă desfiinţarea, având în vedere că acel spital a fost făcut tocmai pentru Centrala Nucleară”, a spus Constantinescu. În cadrul şedinţei de ieri a CJC, a fost votată hotărârea prin care se înfiinţează Comisia de evaluarea a riscului nuclear. „Am dat un mandat pentru cei 14 parlamentari constănţeni care, împreună cu membrii CJC, să facă tot ceea ce depinde de ei, inclusiv propuneri de modificări legislative, astfel încât să avem o legislaţie naţională şi judeţeană care să ne asigure că s-au luat măsuri de minimizare a riscurilor. Vorbim aici de drumurile de evacuare, de posibilele mişcări tectonice care, la 6,5 grade pe scara Richter, pot fi mult mai periculoase. Vorbim despre un risc care există, iar noi trebuie să ştim că facem tot ceea ce depinde de noi la nivel naţional, dar plecând de la nivel judeţean, pentru că suntem singurul judeţ nuclear din ţară, astfel încât să minimizăm cu adevărat riscurile. Comisia pe care noi o vom înfiinţa va analiza legislaţia existentă în România, legislaţia din Europa, din alte ţări ale lumii, şi acolo unde o putem modifica pe a noastră, o vom rectifica. De fapt, este şi obligaţia României să se ralieze la legislaţia europeană, inclusiv în domeniul nuclear”, a afirmat Constantinescu.