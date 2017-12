Comisie parlamentară în cazul interceptărilor de la Iaşi

Senatorul PSD Lia Olguţa Vasilescu a anunţat, joi, că PSD va cere înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă care să verifice legalitatea interceptărilor de la Consiliul Judeţean Iaşi. “Nu am uitat că stenograme ale unor interceptări din dosarul Voicu au ajuns în presă într-o fază a urmăririi penale, când trebuia să fie secrete. Nu am uitat nici de stenogramele din alte dosare, la fel de importante pentru show-ul mediatic pe care ni-l rezervă de fiecare dată când apar probleme serioase acest regim Băsescu. Nu am uitat nici că Laura Codruţa Kovesi, care ar trebui să fie garantul respectării legii în România, a transmis pe mail-ul de la Parchet unui jurnalist date secrete dintr-un dosar al unei persone foarte importante ”, a susţinut Vasilescu.