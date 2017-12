Comisioanele la plata anticipată va creşte concurenţa între bănci

Modificarea legislaţiei privind comisioanele de rambursare anticipată a împrumuturilor va conduce la creşterea concurenţei între bănci, la reducerea ratelor dobânzilor şi repornirea procesului de creditare, a declarat, ieri, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu. „Consiliul Concurenţei susţine aceste propuneri de modificare a legislaţiei în domeniu. Chiar dacă Asociaţia Română a Băncilor s-a arătat rezervată, cred că vom găsi înţelegere şi toţi factorii implicaţi vor fi rezonabili”, a afirmat Chiriţoiu. Băncile vor modifica, până în septembrie, aproape toate contractele de credit încheiate cu populaţia pentru a le adapta la noile reglementări ale Uniunii Europene şi nu vor mai putea încasa comisioane la rambursările anticipate pentru împrumuturile cu dobândă variabilă, iar la celelalte, comisioanele sunt limitate la 1%. De la mijlocul acestui an, persoanele fizice vor rambursa creditele ipotecare şi de consum cu dobânzi variabile fără să plătească vreun comision, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă elaborat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) pentru transpunerea şi implementarea în legislaţia naţională a Directivei 2008/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, care devine obligatorie pentru toate statele membre din 11 iunie. În cazul împrumuturilor cu dobânzi fixe, banca va putea cere pentru rambursări anticipate o compensaţie de cel mult 0,5% din principalul rămas de plată pentru scadenţe de sub un an şi maximum 1% la perioade mai mari de un an rămase din maturitatea iniţială. Proiectul de ordonanţă de urgenţă se aplică tuturor contractelor de credit, inclusiv creditelor ipotecare şi imobiliare, indiferent de valoarea totală a creditului, precum şi contractelor de leasing, care vor prelua majoritatea condiţiilor impuse în prezent de legislaţia românească în cazul creditelor de consum.